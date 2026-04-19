Παναθηναϊκός: Με Ρενάτο και λάτιν δίδυμο πίσω από τον Τετέι κόντρα στον Ολυμπιακό

Με τον Ερνάντεθ στην άμυνα, τους Τσιριβέγια - Ρενάτο στα χαφ και το λάτιν δίδυμο πίσω από τον Τετέι παρατάσσεται στο «αιώνιο» ντέρμπι ο Παναθηναϊκός.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 21:00, με στόχο να πάρει τη νίκη και να κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το κεφάλαιο της Λεωφόρου όσον αφορά τα «αιώνια» ντέρμπι.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, ο Ράφα Μπενίτεθ κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ανάς Ζαρουρί, Φίλιπ Τζούρισιτς, Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, Γιώργο Κάτρη, Σίριλ Ντέσερς και Μούσα Σισοκό.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Λαφόν, με τους Ερνάντεθ, Ίνγκασον και Γεντβάι να αποτελούν την τριάδα της άμυνας.

Αριστερά θα βρίσκεται ο Κυριακόπουλος, δεξιά ο Καλάμπρια και στα χαφ οι Τσιριβέγια και Ρενάτο. Στην κορυφή της επίθεσης θα ξεκινήσει φυσικά ο Τετέι, με τους Ταμπόρδα και Αντίνο πίσω του.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Κότσαρης, Τουμπά, Κώτσιρας, Σιώπης, Μπακασέτας, Τσέριν, Κοντούρης, Παντελίδης, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς.