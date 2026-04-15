Η βασίλισσα προηγήθηκε τρεις φορές, όμως μία βολίδα του Λουίς Ντίας στο 89ο λεπτό και ένα μαγικό γκολ του Ολίσε στις καθυστερήσεις έστειλαν την Μπάγερν Μονάχου στα ημιτελικά του Champions League.

Πόσες και πόσες φορές δεν έχουμε δει το ίδιο και το ίδιο. Μία γερμανική ομάδα και δη την Μπάγερν Μονάχου να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Κι εκεί που όλα δείχνουν πως είναι δύσκολα, με έναν μαγικό τρόπο βρίσκουν τρόπο να αποδράσουν από τις πιο δύσκολες καταστάσεις.

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήγε στο Μόναχο για μία ιστορική... remontada. Προηγήθηκε τρεις φορές. Άγγιξε το τέλειο. Ωστόσο, στο τέλος... κερδίζουν οι Γερμανοί. Μία... φωτοβολίδα του Λουίς Ντίας στο 89ο λεπτό και ένα εκπληκτικό γκολ του Ολίσε στις καθυστερήσεις έγραψαν το τελικό 4-3, που έστειλε τους Βαυαρούς στα ημιτελικά και πάνω στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν.

Αγώνας μποξ

Όχι, αυτός δεν ήταν ένας αγώνας ποδοσφαίρου. Ήταν ένας αγώνας μποξ. Μία μάχη επιβίωσης με κροσέ, ντιρέκτ και άπερκατ. Με οτιδήποτε είχε ο καθένας.

Η πρώτη έπεσε από πολύ νωρίς. Είχαν περάσει μόλις 36 δευτερόλεπτα, όταν ο ήρωας του Μπερναμπέου έκανε ένα μοιραίο λάθος σε μία πάσα ρουτίνας.

Ο Μάνουελ Νόιερ σε ρόλο λίμπερο, σημάδεψε τον Αρντά Γκιουλέρ και ο Τούρκος με φαλτσαριστό σουτ ακριβείας έκανε το 0-1 με το γρηγορότερο γκολ στην ευρωπαϊκή ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης, που έσβηνε από νωρίς το βαυαρικό προβάδισμα από το πρώτο ματς.

Η Μπάγερν Μονάχου έφαγε μία γερή γροθιά, αλλά έριξε την δική της, άμεσα. Από φαρμακερό κόρνερ του Κίμιχ, ο Λούνιν έκανε λάθος υπολογισμό και ο Πάβλοβιτς με κεφαλιά από απόσταση αναπνοής, ισοφάρισε άμεσα (6', 1-1).

Οι Βαυαροί είχαν στριμωγμένη στα σχοινιά της βασίλισσα (6 κόρνερ μέχρι το 25ο λεπτό), όμως κάθε φορά που οι Ισπανοί έβρισκαν χώρους βαρούσαν στο ψαχνό.

Ο Λάιμερ πήρε την μπουκιά από το στόμα του Μπαπέ (19') σε κλασικό τετ-α-τετ, όμως λίγο αργότερα η Ρεάλ Μαδρίτης έριξε το επόμενο κροσέ.

Ο Αρντά Γκιουλέρ με νέα χτύπημα ακριβείας σε εκτέλεση φάουλ, σημάδεψε το παραθυράκι του Νόιερ και η βασίλισσα ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα (29', 1-2).

Μία σου και μία μου!

Οι Γερμανοί την ένιωσαν για τα καλά, αλλά δεν πτοήθηκαν. Βγήκαν μπροστά, κέρδισαν μέτρα και σε ένα κολασμένο δίλεπτο πίεσης βρήκαν και πάλι απάντηση.

Ο Ουπαμεκανό με φοβερή κάθετη βρήκε τον Χάρι Κέιν σε θέση βολής στο ύψος του πέναλτι και ο Άγγλος έστειλε στην απέναντι γωνία τον Λούνιν για την νέα ισοφάριση (37', 2-2).

Όποιος είχε αντιληφθεί το μοτίβο της αναμέτρησης θα έπρεπε να περιμένει μία άμεση μαδριλένικη αντίδραση. Κι όντως, έτσι έγινε. Ο Βινίσιους έφυγε στην κόντρα και σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι (41'), όμως την επόμενη φορά, η Ρεάλ δεν συγχώρεσε. Ο Βραζιλιάνος δημιούργησε πάλι το ρήγμα από αριστερά, την κατάλληλη στιγμή σέρβιρε έτοιμο γκολ στον Μπαπέ που ερχόταν σαν... σπρίντερ και ο Γάλλος πλάσαρε όμορφα για το 2-3 (42').

Στην κόψη του ξυραφιού

Το μποξ συνεχίστηκε και στην επανάληψη. Μόνο που αυτή τη φορά οι μπουνιές έβρισκαν αέρα. Ο Νόιερ με επέμβαση παγκόσμιας κλάσης στέρησε το 2-3 σε απευθείας σουτ του Μπαπέ σχεδόν από την μικρή περιοχή (55') και είχε απάντηση και στο αριστερό σουτ του Βαλβέρδε δέκα λεπτά αργότερα.

Κάπου εκεί μπήκε στην εξίσωση και ο εξαφανισμένος Ολίσε. Ο Γάλλος εξτρέμ με δύο ενέργειες που θύμισαν Ρόμπεν και αριστερά σουτ εκτός περιοχής, άγγιξε το 3-3 (67', 76'), όμως αστόχησε για μερικά εκαστοστά.

Ενδιάμεσα (76') εκτέλεσε φαρμακερό φάουλ, όμως ο Ουπαμεκανό από την μικρή περιοχή κατάφερε να στείλει την μπάλα άουτ σχεδόν εξ' επαφής!

Οι Γερμανοί αύξησαν τον δείκτη της πίεσης και ο Καμαβινγκά που ήρθε εκτός ρυθμού από τον πάγκο κατάφερε να αποβληθεί με δύο κάρτες μέσα σε 10 λεπτά (76' - 86'). Οι παίκτες της Μπάγερν Μονάχου μυρίστηκαν... αίμα και από το να ρισκάρουν μία πιθανή παράταση... τελείωσαν την δουλειά.

Ο Λουίς Ντίας άλλαξε υποδειγματικά την μπάλα με τον Μουσιάλα, εκτέλεσε με δεξί σουτ τον Λουνίν για το 3-3 (89'), με τον Ολίσε να φεύγει στην κόντρα και με τέλειο αριστερό (δοκάρι και μέσα) έκανε το τελικό 4-3 σε ένα από τα κορυφαία ματς του αιώνα.

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ: Νόιερ, Στάνισιτς (46' Ντέιβις), Ουπαμεκανό, Τα, Λάιμερ, Κίμιχ, Πάβλοβιτς, Ολίσε, Γκνάμπρι (61' Μουσιάλα), Λουίς Ντίας, Κέιν.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Λούνιν, Αλεξάντερ-Άρνολντ (90' Τιάγκο Πιτάρς), Μιλιτάο, Ρούντιγκερ, Μεντί, Γκιουλέρ (90' Μασταντουόνο), Μπέλιγχαμ, Βαλβέρδε, Μπραχίμ Ντίαθ (62' Καμαβίνγκα), Βινίσιους, Μπαπέ.