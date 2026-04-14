Παυλίδης: Στους 10 κορυφαίους σκόρερ - Πιο πίσω Ελ Κααμπί και Γιόβιτς

Ο Βαγγέλης Παυλίδης παραμένει ψηλά στη μάχη των κορυφαίων σκόρερ της Ευρώπης, διατηρώντας θέση στην πρώτη δεκάδα, την ώρα που οι Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Λούκα Γιόβιτς ακολουθούν.

Ο επιθετικός της Μπενφίκα μετρά 21 γκολ σε 29 εμφανίσεις φιγουράρει στο Top-10, παρότι δεν σκόραρε στο πρόσφατο παιχνίδι απέναντι στη Νασιονάλ Μαδέιρα. Την ίδια στιγμή, ο Χάρι Κέιν εξακολουθεί να οδηγεί την κούρσα των σκόρερ στην Ευρώπη.

Από ελληνικής πλευράς, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχει σημειώσει 17 γκολ και βρίσκεται εκτός δεκάδας, διατηρώντας ωστόσο σταθερή παρουσία στη σεζόν. Αντίστοιχα, ο Λούκα Γιόβιτς με 16 τέρματα αποτελεί τον πρώτο σκόρερ της ΑΕΚ και συνεχίζει να προσφέρει λύσεις στην επίθεση, αν και δεν συγκαταλέγεται στους κορυφαίους της λίστας.

Η μάχη για την κορυφή παραμένει ανοιχτή, με τον Παυλίδη να κρατά ψηλά τη «γαλανόλευκη» παρουσία ανάμεσα στους πιο παραγωγικούς επιθετικούς της Ευρώπης.



Αναλυτικά το Top 10 των σκόρερ στην Ευρώπη:



Χάρι Κέιν (32 ετών/Μπάγερν Μονάχου/Αγγλία) - 31 γκολ σε 26 αγώνες (2067 λεπτά συμμετοχής)

Λουίς Σουάρες (28 ετών/Σπόρτινγκ Λισαβόνας/Κολομβία) - 24 γκολ σε 26 αγώνες (2216 λεπτά συμμετοχής)

Κιλιάν Εμπαπέ (27 ετών/Ρεάλ Μαδρίτης/Γαλλία) - 23 γκολ σε 26 αγώνες (2234 λεπτά συμμετοχής)

Αγιάσε Ουέντα (27 ετών/Φέγενορντ/Ιαπωνία) - 23 γκολ σε 28 αγώνες (2268 λεπτά συμμετοχής)

Πολ Ονουάτσου (31 ετών/Τραμπζονσπόρ/Νιγηρία) - 22 γκολ σε 25 αγώνες (2152 λεπτά συμμετοχής)

Έρλινγκ Χάαλαντ (25 ετών/Μάντσεστερ Σίτι/Νορβηγία) - 22 γκολ σε 30 αγώνες (2509 λεπτά συμμετοχής)

Βαγγέλης Παυλίδης (27 ετών/Μπενφίκα/Ελλάδα) - 21 γκολ σε 29 αγώνες (2463 λεπτά συμμετοχής)

Βεντάτ Μουρίκι (31 ετών/Μαγιόρκα/Κόσοβο) - 21 γκολ σε 30 αγώνες (2507 λεπτά συμμετοχής)

Ιγκόρ Τιάγκο (24 ετών/Μπρέντφορντ/Βραζιλία) - 21 γκολ σε 32 αγώνες (2747 λεπτά συμμετοχής)

Γιάνις Μπεγκράουι (24 ετών/Εστορίλ/Μαρόκο) - 19 γκολ σε 29 αγώνες (2286 λεπτά συμμετοχής)