Αποθέωση στο Βέλγιο για Καρέτσα: «Ας τον απολαύσουμε όσο προλαβαίνουμε»

Τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του με την φανέλα της Γκενκ συνεχίζει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, με τα βελγικά ΜΜΕ να τον αποθεώνουν!

Ο 19χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός τραβάει συνεχώς τα βλέμματα των μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, με το επόμενο βήμα στην καριέρα του να θεωρείται θέμα χρόνου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Βέλγων.

Την ίδια ώρα, η Γκενκ έχει ορίσει τα 45 εκατομμύρια ευρώ την τιμή εκκίνησης στις διαπραγματεύσεις για κάθε ομάδα που ενδιαφέρεται να τον κάνει δικό της, κάνοντας πιθανή την μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία της χώρας.

Από την μεριά τους, τα βέλγικα ΜΜΕ αποθεώνουν τον Καρέτσα για τις εμφανίσεις του, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «ας τον απολαύσουμε όλοι όσο προλαβαίνουμε».