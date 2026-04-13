«Δεν κρατά Τσιμίκα η Ρόμα – Η Λίβερπουλ θα αποφασίσει για το μέλλον του»

Δεν έχει μείνει ευχαριστημένη η Ρόμα από την απόδοση του Κώστα Τσιμίκα.

Δεν έχει πρόθεση να κρατήσει τον Κωνσταντίνο Τσιμίκα η Ρόμα, μετά το πέρας του δανεισμού του από τη Λίβερπουλ που λήγει το καλοκαίρι. Ο Έλληνας μπακ δεν έχει ικανοποιήσει τους «τζιαλορόσι» με τις εμφανίσεις του και η απόφαση έχει ληφθεί, όπως αναφέρει ο Νικολό Σκίρα.

Ο Τσιμίκας θα επιστρέψει το καλοκαίρι στη Λίβερπουλ, με τους «κόκκινους» να αποφασίζουν για το μέλλον του. Το συμβόλαιό του έχει ισχύ έως το 2027, αλλά δύσκολα θα υπάρξει μια θέση γι’ αυτόν στο ρόστερ της νέας σεζόν.

