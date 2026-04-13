Απίθανο σκηνικό στη La Liga 2: Διαιτητής ξέχασε τις κάρτες στα αποδυτήρια! (vid)

Όταν ο διαιτητής αποφάσισε να δείξει κίτρινη κάρτα σε παίκτη, διαπίστωσε ότι η τσέπη του ήταν άδεια.

Ο διαιτητής του αγώνα της Ουέσκα με την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια συνειδητοποίησε την ώρα του παιχνιδιού ότι είχε δεν πήρε τις κάρτες του! Ο Χον Άντερ Γκονζάλεθ Εστέμπαν ξεκίνησε κανονικά το ματς, αλλά στην πορεία αντιλήφθηκε ότι κάτι… έλειπε.

Συγκεκριμένα, στο 22’ θέλησε να δείξει μια κίτρινη κάρτα, αλλά διαπίστωσε έκπληκτος ότι δεν τις είχε στην τσέπη του. Αμέσως κατευθύνθηκε προς τον τέταρτο διαιτητή, ο οποίος του έδωσε τις κάρτες, επιτρέποντας την ομαλή συνέχιση του αγώνα.

Αν και προκάλεσε γέλιο το συγκεκριμένο σκηνικό, δεν επηρέασε την εξέλιξη του αγώνα, ο οποίος έληξε ισόπαλος 1-1.

