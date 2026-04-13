Απίθανο σκηνικό στη La Liga 2: Διαιτητής ξέχασε τις κάρτες στα αποδυτήρια! (vid)

Ο διαιτητής του αγώνα της Ουέσκα με την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια συνειδητοποίησε την ώρα του παιχνιδιού ότι είχε δεν πήρε τις κάρτες του! Ο Χον Άντερ Γκονζάλεθ Εστέμπαν ξεκίνησε κανονικά το ματς, αλλά στην πορεία αντιλήφθηκε ότι κάτι… έλειπε.
Συγκεκριμένα, στο 22’ θέλησε να δείξει μια κίτρινη κάρτα, αλλά διαπίστωσε έκπληκτος ότι δεν τις είχε στην τσέπη του. Αμέσως κατευθύνθηκε προς τον τέταρτο διαιτητή, ο οποίος του έδωσε τις κάρτες, επιτρέποντας την ομαλή συνέχιση του αγώνα.
Αν και προκάλεσε γέλιο το συγκεκριμένο σκηνικό, δεν επηρέασε την εξέλιξη του αγώνα, ο οποίος έληξε ισόπαλος 1-1.
Lo más interesante del primer tiempo del Huesca - Dépor fue que el árbitro, Jon Ander González Esteban, se olvidó de las tarjetas y tuvieron que entregárselas para sacar la primera amarilla del partido. Metió la mano en el bolsillo y ahí no había nada😅.pic.twitter.com/N4ZGAcDx29— Pablo Puente (@SoyPabloPuente) April 12, 2026