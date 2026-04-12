Νίκη Βόλου: Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Μαλεζά για την τεχνική ηγεσία

Ο 41χρονος προπονητής φέρεται να είναι ο εκλεκτός της ομάδας της Νέας Ιωνίας.

Τον προπονητή που θα αναλάβει να ανεβάσει την ομάδα στα σαλόνια της Super League βλέπουν στον Στέλιο Μαλεζά οι άνθρωποι της Νίκης Βόλου.

Οι Βολιώτες τερμάτισαν στη δεύτερη θέση πίσω από τον Ηρακλή και θέλουν τη νέα περίοδο να πετύχουν τον στόχο της ανόδου. Γι’ αυτό το λόγο βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Κατερινιώτη τεχνικό, σύμφωνα με την ιστοσελίδα goalpost.

Ο 41χρονος προπονητής βρισκόταν στην κορυφή της λίστας της διοίκησης και την περσινή περίοδο αλλά τότε οι δύο πλευρές δεν είχαν καταλήξει σε συμφωνία. Τώρα όμως, είναι ο εκλεκτός για να διαδεχτεί τον Κωνστατίνο Γεωργιάδη.

Ο Μαλεζάς ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από την Κ19 του ΠΑΟΚ και έχει δουλέψει ακόμη σε Μακεδονικό, Καλλιθέα, ΑΕΛ από την οποία αποχώρησε στις 7/12/2025.