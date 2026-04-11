Με εντυπωσιακά γκολ από Ενγκουμόα και Σαλάχ, η Λίβερπουλ με το 2-0 επί της Φούλαμ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα και στον δρόμο του Champions League.

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ είχε απόλυτη ανάγκη μια νίκη για να σιγουρέψει τη θέση της στην κορυφαία διοργάνωση της επόμενης σεζόν και να αφήσει πίσω το 2-0 με κάτω τα χέρια από την Παρί Σεν Ζερμέν. Οι Reds έβγαλαν αντίδραση στο Anfield κόντρα στην Φούλαμ και με πανέμορφα γκολ από τους Ρίο και Σαλάχ (2-0), έφτασαν τις 15 νίκες και πήγαν στο +4 από την 6η, Τσέλσι, με αγώνα περισσότερο.

Η Φούλαμ κάθε άλλο παρά αδιάφορη ήταν αφού διεκδικεί ευρωπαϊκό εισιτήριο και το ματς στο ξεκίνημά του ήταν κλειστό. Όμως άνοιξε με τον καλύτερο τρόπο για τους Reds μέσα σε 4 λεπτά στο φινάλε του πρώτου μέρους. Στο 36’ ο 17χρονος, Ρίο Ενγκουμόα, χόρεψε τον προσωπικό του αντίπαλο και με εκπληκτικό πλασέ στην απέναντι γωνία έγραψε το 1-0. Αυτό το πλασέ το… ζήλεψε στο 40’ ο Σαλάχ, που πήρε την πάσα του Γκάκπο και με curler και αυτός βρήκε τα πλαϊνά δίχτυα βάζοντας βάσεις νίκης.

Στην επανάληψη στο ματς πέρασε ως αλλαγή στο 69' ο Ίσακ, χωρίς όμως να καταφέρει να σκοράρει, όπως και η Φούλαμ, παρότι ρίσκαρε και έπαιξε πιο μπροστά δεν κατάφερε να μπει ποτέ στο παιχνίδι. Τη μεγαλύτερη ευκαιρία της ομάδας του Μάρκο Σίλβα την έχασε ο Σμι-Ρόου στο 78’ με πλασέ που δεν βρήκε τον στόχο και το 2-0 διατηρήθηκε μέχρι το φινάλε για τους Μέρσεϊσαϊντερς.