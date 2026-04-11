Ντροπιαστικό απόγευμα με αποδοκιμασίες από τους τιφόζι έζησε η Μίλαν, η οποία ηττήθηκε εντός έδρας με το βαρύ 0-3 από την Ουντινέζε.

Κατάρρευση με τον χειρότερο τρόπο μετά την ήττα από την Νάπολι για την ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, η οποία όχι μόνο αποχαιρέτισε κάθε όνειρο για το πρωτάθλημα αλλά θα πρέπει να είναι ευχαριστημένη αν κρατήσει το ένα εισιτήριο για το Champions League. Οι Rossoneri ήταν κατώτεροι των περιστάσεων στην έδρα τους και άκουσαν δίκαιες αποδοκιμασίες από τους οπαδούς τους στο ημίχρονο. Στο +5 πλέον η Μίλαν από την 4η, Κόμο, που έχει και αγώνα λιγότερο.

Δεν είε φάσεις το πρώτο μέρος μέχρι το 27’ όταν ο Τζανιόλο έδωσε δεξιά στον Ατά, εκείνος έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε στον Μπαρτεσάγκι και ξεγέλασε τον Μενιάν. Στο 34’ οι γηπεδούχοι είχαν την καλύτερη στιγμή με τον Πούλισικ, όμως στο 36’ η Ουντινέζε είχε δοκάρι με τον Ντέιβις και στο 37’ δεύτερο γκολ όταν ο Τζανιόλο έβγαλε τη σέντρα, Ντε Βίντερ και Ατεκάμε πήδηξαν, όμως η μπάλα προσγειώθηκε στο κεφάλι του Εκέλενκαμπ και πήγε στη γωνία για το 0-2.

Στην επανάληψη η Μίλαν βρέθηκε κοντά στο γκολ στο 51’ αλλά το σουτ του Σαλεμάκερς που πήγαινε στο παραθυράκι έβγαλε εντυπωσιακά ο Οκόγιε και στο 71’ κόντρα στη ροή του αγώνα ο Ατά έκανε ένα πλασέ, η μπάλα κόντραρε και πάλι και άλλαξε πορεία για να «σφηνωθεί» στη γωνία του Μενιάν με το 0-3 να παραμένει μέχρι το φινάλε.