Γιουβέντους: Στην τελική ευθεία η ανανέωση του Σπαλέτι

Η Γιουβέντους βρίσκεται πολύ κοντά στην οριστικοποίηση της συμφωνίας για την επέκταση της συνεργασίας της με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα.

Όπως τονίζεται, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία για νέο συμβόλαιο που θα κρατήσει τον Ιταλό τεχνικό στο Τορίνο έως το 2028. Πλέον απομένουν μόνο οι τελευταίες λεπτομέρειες και οι επίσημες υπογραφές, με τις ετήσιες απολαβές του να εκτιμώνται περίπου στα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι φαίνεται να έχει απορρίψει προτάσεις από συλλόγους εκτός Ιταλίας, καθώς η προοπτική συνέχισης του πρότζεκτ της Γιουβέντους ήταν η βασική του προτεραιότητα.

Παρά το γεγονός ότι η ομάδα δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει τη θέση της στην πρώτη τετράδα της Serie A, η διοίκηση επιθυμεί να διατηρήσει σταθερότητα στον πάγκο και να χτίσει ένα μακροπρόθεσμο πλάνο έως το 2028 με τον Σπαλέτι στο τιμόνι.