H Nτόρτμουντ θέλει τον Ασλάνι για τη θέση του Γκιρασί

Η διοίκηση της Ντόρτμουντ έχει αποφασίσει στο τέλος της σεζόν να παραχωρήσει τον Σερού Γκιρασί, ο οποίος έχει μεγάλες προτάσεις από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας.

Ο 30χρονος διεθνής επιθετικός από τη Γουινέα έχει συμβόλαιο με τη Μπορούσια μέχρι το καλοκαίρι του 2028, αλλά θέλει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του το προσεχές καλοκαίρι.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας “Bild” έχει στο συμβόλαιο του ρήτρα εξαγοράς στα 50 εκατ. ευρώ. Τη φετινή σεζόν έχει 18 γκολ και έξι ασίστ σε 40 ματς, σε όλες τις διοργανώσεις.

Για τη θέση του στην επίθεση η Ντόρτμουντ θα κινηθεί για την απόκτηση του Φισνίκ Ασλάνι από τη Χόφενχαϊμ. Ο 23χρονος Κοσοβάρος φορ κάνει θραύση τη φετινή σεζόν στη Γερμανία με δέκα γκολ και οκτώ ασίστ σε 30 παιχνίδια.