Ροναλντίνιο: Το Netflix ξετυλίγει τη ζωή του «μάγου»

Μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Ροναλντίνιο παρουσιάζει το Netflix με σπάνιο υλικό, συνεντεύξεις και όλη τη διαδρομή του που τον κατέστησε παγκόσμιο θρύλο.

Ένας από τους σύγχρονους «μάγους» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, που ομόρφυνε με τις ενέργειές του το άθλημα είναι ο Ροναλντίνιο. Το Netflix αποφάσισε να δημιουργήσει μια σειρά ντοκιμαντέρ, για να φωτίσει κάθε πτυχή της ζωής και της καριέρας του.

Η σειρά με τίτλο «Ronaldinho: The One and Only» κάνει πρεμιέρα στις 16 Απριλίου 2026 και αποτελείται από τρία επεισόδια, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη ματιά στη ζωή του Βραζιλιάνου «μάγου».

Από τα πρώτα του βήματα στο Πόρτο Αλέγκρε και τη Γκρέμιο, μέχρι την εκτόξευσή του στην παγκόσμια σκηνή με την Μπαρτσελόνα, το ντοκιμαντέρ καταγράφει τη διαδρομή ενός παίκτη που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο παίζεται – και βιώνεται – το ποδόσφαιρο.

Η σειρά δεν στέκεται μόνο στις επιτυχίες. Αναδεικνύει και τις δύσκολες στιγμές, όπως τα προβλήματα εκτός γηπέδων και το επεισόδιο που τον οδήγησε σε φυλάκιση στην Παραγουάη, σκιαγραφώντας μια πιο σύνθετη και ανθρώπινη πλευρά του.

Ξεχωριστό βάρος δίνεται και στις μαρτυρίες σπουδαίων προσωπικοτήτων του αθλήματος. Ποδοσφαιριστές όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο Νεϊμάρ, ο Ρονάλντο και ο Ρομπέρτο Κάρλος καταθέτουν τη δική τους οπτική για την επιρροή και το ταλέντο του Ροναλντίνιο.

Με σπάνιο αρχειακό υλικό, αποκλειστικές συνεντεύξεις και πρόσβαση στην προσωπική του ζωή σήμερα, η σειρά φιλοδοξεί να αποτυπώσει το πλήρες πορτρέτο ενός ποδοσφαιριστή που ήταν μοναδικός.

