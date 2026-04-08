Τα συλλυπητήρια της ΕΠΟ για Λουτσέσκου: «Εμβληματική μορφή, υπηρέτησε το ποδόσφαιρο με πάθος»

Η ελληνική ομοσπονδία εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον χαμό του εμβληματικού Ρουμάνου προπονητή, Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς τον Ρασβάν Λουτσέσκου, την οικογένεια του ΠΑΟΚ και σε όλους τους συγγενείς και οικείους του Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών.

Ο εκλιπών υπήρξε εμβληματική μορφή του ρουμανικού ποδοσφαίρου, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υπηρέτησε το ποδόσφαιρο με πάθος και αφοσίωση μέχρι και την τελευταία στιγμή, ως εν ενεργεία προπονητής της Εθνικής Ρουμανίας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.