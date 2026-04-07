Προβάδισμα πρόκρισης για την Μπάγερν μέσα στη Μαδρίτη, με τους Βαυαρούς να επικρατούν της Ρεάλ με σκορ 2-1 και βάζουν πλώρη για τους «4» του Champions League.

Με τον Μάνουελ Νόιερ να κάνει ματσάρα και να βγάζει σχεδόν τα... πάντα, η Μπάγερν πήρε τη νίκη μέσα στο Santiago Bernabeu, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 2-1.

Έτσι, οι Βαυαροί πήραν προβάδισμα πρόκρισης για τους ημιτελικούς του Champions League, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαρίσει κάτι 100% με την πρόκριση, με τη ρεβάνς σε μία εβδομάδα στο Μόναχο να αναμένεται... καυτή.

Δυνατό βαυαρικό ξεκίνημα

Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί ξεκίνησε δυνατά και είχε την πρώτη ευκαιρία μόλις στο 6ο λεπτό. Οι Γερμανοί κέρδισαν φάουλ έξω από την περιοχή, την εκτέλεση ανέλαβε ο Ολίσε αλλά η μπάλα κόντραρε στο τείχος και κατέληξε κόρνερ. Επόμενη μεγάλη στιγμή ήρθε δύο λεπτά αργότερα, με τον Τζόσουα Κίμιχ να προσπαθεί να σκοράρει απευθείας από ένα κόρνερ, ωστόσο ο Λούνιν ήταν σε ετοιμότητα και πρόλαβε να σώσει.

Η Μπάγερν δεν πήρε το πόδι από το γκάζι και ολοκλήρωσε ένα τρομερό τρίλεπτο, έχοντας τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ στο 9ο λεπτό. Ο Χάρι Κέιν βρέθηκε στα πλάγια της περιοχής, έκανε το γύρισμα για τον αμαρκάριστο Ουπαμεκανό, αλλά ο Γάλλος δεν έπιασε καλά το σουτ και ο Καρέρας πρόλαβε και έσωσε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή.

Η αντεπίθεση της Ρεάλ σταμάτησε στον Νόιερ

Κάπου εκεί άρχισαν να ανεβάζουν ρυθμούς οι «μερέγχες» και έφτασαν κοντά στο γκολ, όμως ο Μάνουελ Νόιερ έδειξε την κλάση του και πως παρά την ηλικία του μπορεί ακόμη να αργήσει ακόμη να κρεμάσει τα... παπούτσια του. Αρχικά (16'), ο Κιλιάν Μπαπέ βρέθηκε σε θέση βολής από τρομερή κάθετη του Γκιουλέρ, αλλά νικήθηκε από τον Γερμανό κίπερ

Δύο λεπτά αργότερα (18'), ο Βινίσιους επιχείρησε ενα σουτ έξω από την περιοχή, αλλά ο Νόιερ πρόλαβε ξανά και έσωσε το χαμηλό σουτ του Βραζιλιάνου. Ίδια κατάληξη είχε και το σουτ του Μπαπέ στο 29ο λεπτό, με τον 40χρονο κίπερ να σώζει ξανά.

Όλα αυτά ενώ λίγο πριν η Μπάγερν έχασε την μεγαλύτερη ευκαιρία στο ματς. Από ένα τεράστιο λάθος στη άμυνα, ο Γκνάμπρι βρέθηκε μόνος απέναντι από τον Λούνιν, αλλά ο Ουκρανός έσωσε ενστικτωδώς και κράτησε το 0-0.

Τιμώρησε τα λάθη η Μπάγερν και Βαυαρικό προβάδισμα

Oι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν και δικαιώθηκαν. Η αρχή έγινε στο 41ο λεπτό, με τον Λουίς Ντίαζ να νικά τον Λούνιν με ωραίο τελείωμα και να βρίσκει δίχτυα έπειτα από κάθετη του Γκνάμπρι. Πάντως, από την πλευρά τους οι Μαδριλένοι διαμαρτύρονται πως το γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει για χέρι στην αρχή της φάσης.

Με την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου ήρθε και το δεύτερο γκολ των Βαυαρών. Πριν καν συμπληρωθεί μισό λεπτό αγώνα (46'), ο Χάρι Κέιν έβαλε κι αυτός το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, κάνοντας στο 2-0 με ένα πανέμορφο σουτ έξω από την περιοχή.

Πίεση η Ρεάλ, βρήκε το γκολ αλλά άντεξε ο Νόερ

Ακόμη και με το 2-0 στο σκορ, η Ρεαλ είχε δυνάμεις να παλέψει και έψαξε το γκολ που θα την έβαζε ξανά στο ματς. Πρώτη στιγμή ήρθε στο 61ο λεπτό, με τον Βινίσιους να βγαίνει μόνος του με τον Νόιερ, να προσπαθεί να περάσει τον Γερμανό κίπερ, αλλά το τελείωμά του ήταν κακό και η μπάλα έφυγε άουτ.

Πέντε λεπτά αργοτερα (66') ο Νόιερ σταμάτησε και το πολύ όμορφο σουτ του Μπαπέ, ενώ στο 68ο λεπτό, ο Βίνι άλλαξε υπέροχα τη μπάλα με τον Γάλλο μέσα στην περιοχή, αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ από το τελείωμα το τελευταίου.

Τελικά, η Ρεάλ τα κατάφερε στο 74ο λεπτό. Ο Αλεξάντερ Άρνολντ βρέθηκε στα δεξιά, έκανε πανέμορφη συρτή σέντρα και ο Κιλιάν Μπαπέ τα κατάφερε να σκοράρει για το 2-1, με τον Νόιερ οριακά να το βγάζει κι αυτό. Η Βασίλισσα ανέβασε το πίεση για να ψάξει την ισοφάριση, ωστόσο δεν τα κατάφερε και το 2-1 έμεινε μέχρι το τελικό σφύριγμα.