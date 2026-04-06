Η στιγμή που ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη ΟΣΦΠ καθυβρίζει τον Ρότα (vid)

Άναψαν τα αίματα στο φινάλε του ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακός, με τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού να επιτίθεται φραστικά στον Λάζαρο Ρότα.

Δραματικό φινάλε στην πρεμιέρα των πλέι οφ στο Καραϊσκάκη, με τον Στίλερ να ακυρώνει -ορθώς- το γκολ του Γιαζίτσι στο 98', καθώς ο Πιρόλα βρισκόταν σε θέση οφσάιντ και εμπόδιζε το οπτικό πεδίο του Στρακόσα.

Όπως είναι φυσικό, οι παίκτες της Ένωσης πανηγύρισαν έξαλλα τη σπουδαία νίκη επί του Ολυμπιακού που φέρνει την ΑΕΚ στο +5, καθιστώντας την πλέον μεγάλο φαβορί για τον τίτλο.

Το φινάλε του ντέρμπι ήταν έντονο και στο επίκεντρο βρέθηκε μεταξύ άλλων ο Λάζαρος Ρότα, ο οποίος αποχώρησε εν μέσω ύβρεων από την εξέδρα, αλλά και από... διαπιστευμένους. Όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο, ο Μιχάλης Κουντούρης, πρόεδρος του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού και β' αντιπρόεδρος της "ερυθρόλευκης" ΠΑΕ κινήθηκε με... όχι φιλική διάθεση προς το μέρος του και του φωνάζει "μουν@@@ο" καθώς κατευθυνόταν προς τη φυσούνα.