Ο χαρακτήρας της ΑΕΚ και το πλάνο του απόλυτου αιφνιδιασμού και της τέλειας διαχείρισης! 

Η ΑΕΚ υπερίσχυσε πνευματικά και αγωνιστικά στο Καραϊσκάκη απέναντι στον Ολυμπιακό, κάνοντας ένα αψεγάδιαστο παιχνίδι τακτικά που της έδωσε μια πολύ μεγάλη και πανάξια νίκη στην έναρξη των πλέι-οφ.

Η Ένωση έβγαλε χαρακτήρα, έβγαλε μέταλλο, έβγαλε πάθος, έβγαλε προσωπικότητα σε μια έδρα που μετρούσε σερί αποτυχίες που της είχαν δημιουργήσει ψυχολογικό. Αυτά ήταν τα βασικά συστατικά τα οποία όμως από μόνα τους δεν μπορούσαν να φέρουν την επιτυχία. Η αρχή των πάντων, είναι η προεργασία και το διάβασμα του αντιπάλου που έγινε από τον Μάρκο Νίκολιτς και τους συνεργάτες του προκειμένου να καταστρωθεί το τακτικό πλάνο το οποίο εκτέλεσαν απόλυτα οι 15 «καμικάζι» που έριξε στη μάχη.

Πρώτα απ' όλα να πούμε πως μέσα στην εβδομάδα δουλευόταν μια διπλή εκδοχή, καθώς υπήρχαν δοκιμές με Βάργκα και Ζίνι δίπλα στον Γιόβιτς αλλά και Γκατσίνοβιτς - Περέιρα αριστερά. Εν τέλει, η απόφαση να ξεκινήσει ο τελευταίος αποδείχτηκε απόλυτα καθοριστική, καθώς είναι αυτός που κλέβει από τον Ρέτσο και διασχίζει το μισό γήπεδο με φανταστική κούρσα δημιουργώντας το 0-1 για τον απόλυτο αιφνιδιασμό. Τα πρόσωπα και η ατομική επίδοση του καθενός έχουν τη σημασία τους αλλά το βασικότερο χθες στο Καραϊσκάκη ήταν η συνολική απόδοση της ΑΕΚ που ήταν απόλυτα προσαρμοσμένη πάνω στο τακτικό πλάνο.

Η ΑΕΚ βγήκε με το μαχαίρι στα δόντια με το... καλημέρα και ήταν φανερό πως ήθελε να χτυπήσει τον αντίπαλο ακριβώς με τον δικό του τρόπο. Το γκολ του δαιμόνιου Κοϊτά που βρίσκεται σε ημιάγρια κατάσταση στο 5' είναι η απόδειξη καθώς έρχεται με ανάκτηση στον άξονα και γρήγορη μετάβαση. Η ΑΕΚ πετυχαίνει τον απόλυτο αιφνιδιασμό μέσα στο Καραϊσκάκη στο οποίο συνήθως ο Ολυμπιακός επιδιώκει να μπει δυνατά (εκείνος) βάζοντας πίεση στους αντιπάλους του.

Ο απόλυτος αιφνιδιασμός έρχεται διότι η ΑΕΚ ήταν απόλυτα προετοιμασμένη για το τι θα αντιμετωπίσει, με τον Νίκολιτς να μιλά στους παίκτες του όλη την εβδομάδα για την πνευματική δύναμη που θα πρέπει να έχουν άπαντες για να αποφύγουν τα λάθη ιδίως στο ξεκίνημα. Και το έκαναν όντας απόλυτα focus, πειθαρχημένοι στο πλάνο και ουσιστικοί μέσα το τερέν. Σε όλο το 90λεπτο.

Η ΑΕΚ πέτυχε το απόλυτο με το καλημέρα λοιπόν στο 5ο λεπτό κι από εκεί και πέρα, με το ματς να ξεκινά με τον πιο ονειρικό τρόπο, πήγε στο επόμενο στάδιο που αφορούσε το κομμάτι: διαχείριση. Η ΑΕΚ από το 5' όταν και προηγείται μέχρι το... 101' και το ακυρωθέν γκολ του Γιαζίτσι τρώει μόλις μια φάση από τον Ολυμπιακό! Έχουμε δει τον ΟΣΦΠ να έχει δυστοκία στο γκολ αλλά το να μην μπορεί να δημιουργήσει μέσα στο γήπεδο του, είναι κάτι πρωτοφανές. Με την Λάρισα, στην κακή του μέρα, είχε 31 τελικές. Θα μου πείτε με την Λάρισα λογικό. Με τον ΠΑΟΚ στο 0-0 είχε 19, στην ήττα που γνώρισε από τον Παναθηναϊκό είχε 15, με την Ρεάλ 18. Ποτέ άλλοτε δεν έχει μείνει τόσο χαμηλά, στις 7 τελικές όπως χθες που στην ουσία δεν είναι 7 καθώς όπως προείπαμε η καλή του ευκαιρία είναι μια και μοναδική.

Για να κρατήσει η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό σε τόσο χαμηλά επίπεδα δημιουργίας χρειάστηκε να κάνει ένα αψεγάδιαστο παιχνίδι τακτικά ελέγχοντας πλήρως τον χώρο και τον ρυθμό. Οι Πειραιώτες, ουδέποτε μπόρεσαν να βγάλουν τις γνωστές τους μεταβάσεις πολύ απλά γιατί η ΑΕΚ δεν έδωσε δικαιώματα και τους χώρους για να το κάνουν. Οι παίκτες του Νίκολιτς είχαν δουλέψει πάνω σε ένα σχέδιο που ήθελε τις γραμμές να είναι πολύ κοντά, σε συγκεκριμένους χώρους και με συγκεκριμένες αποστάσεις και να μην επιτρέπουν στον αντίπαλο να βρει διαδρόμους προς την εστία του Στρακόσα ο οποίος πέρασε ένα από τα πιο ήσυχα βράδια του φέτος αφού πρώτα οι Μουκουντί-Ρέλβας είχαν φροντίσει να αφοπλίσουν Ελ Καμπί και Ταρέμι που μαζί είχαν... μια τελική!

Αυτό που πέτυχε η ΑΕΚ μέσα στο Καραϊσκάκη - όχι μόνον η νίκη αλλά και ο τρόπος που ήρθε αυτή - πιστώνεται ασφαλώς στον Μάρκο Νίκολιτς που σχεδίασε το τέλειο τακτικό πλάνο νικώντας κατά κράτος τον Μεντιλίμπαρ στην μάχη των πάγκων αλλά πιστώνεται και στους παίκτες του που το εκτέλεσαν, πετυχαίνοντας όπως είχε σχεδιαστεί πριν το ματς, τον απόλυτο αιφνιδιασμό και την τέλεια διαχείριση με ένα ψυχωμένο αλλά και μυαλωμένο παιχνίδι!