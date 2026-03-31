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Απίθανη ενέργεια του Σόμποσλαϊ, διώχνει σωτήρια ο Τζολάκης! (vid)

Ποδόσφαιρο
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O Oύγγρος άσος της Λίβερπουλ πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και σούταρε, αλλά οΤζολάκης με το πόδι έδιωξε την εκπληκτική προσπάθεια του, διατηρώντας το μηδέν για την εστία του.
Απίθανη ενέργεια του Σόμποσλαϊ, διώχνει σωτήρια ο Τζολάκης! (vid)