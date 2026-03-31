Απίθανη ενέργεια του Σόμποσλαϊ, διώχνει σωτήρια ο Τζολάκης! (vid)

O Oύγγρος άσος της Λίβερπουλ πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και σούταρε, αλλά οΤζολάκης με το πόδι έδιωξε την εκπληκτική προσπάθεια του, διατηρώντας το μηδέν για την εστία του.