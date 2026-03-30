Η εθνική Βουλγαρίας με βασικό τον Γκεοργκίεφ νίκησε την Ινδονησία

Βασικός αγωνίστηκε ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ στο διεθνές φιλικό παιχνίδι με την Ινδονησία όπου η Βουλγαρία νίκησε με 1-0 και κατέκτησε το FIFA Series.

Ο 20χρονος αμυντικός της ΑΕΚ πήρε φανέλα βασικού και έπαιξε ως δεξιός μπακ, ενώ στο ημίχρονο έδωσε την θέση του στον Τσένοφ.

Αυτή ήταν η πέμπτη συμμετοχή του Γκεοργκίεφ με την Ανδρών της Βουλγαρίας με την οποία έκανε ντεμπούτο τον Οκτώβρη του περασμένου έτους, ενώ συνήθως χρησιμοποιείται στην θέση του δεξιού μπακ παρ' ότι η φυσική του θέση είναι στόπερ.

Για την ιστορία η Βουλγαρία κατέκτησε το μίνι τουρνουά FIFA Series χάρη στο γκολ που πέτυχε με πέναλτι ο Μαρίν Πετκόφ στο 38ο λεπτό κάνοντας το 1-0 απέναντι στην Ινδονησία.

Θυμίζουμε πως όχι ο αρχηγός της εθνικής και του ΠΑΟΚ, Κίριλ Ντεσπόντοφ δεν βρισκόταν σε αυτές τις κλήσεις. Η απουσία του, όπως είχε τονιστεί από την βουλγαρική ομοσπονδία, αφορούσε την προσπάθεια ανανέωσης του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος και τη δοκιμή νέων παικτών στο συγκεκριμένο τουρνουά στην Ινδονησία.