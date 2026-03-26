Η Μπαρτσελόνα ζήτησε διακανονισμό για τις μεταγραφές των Ραφίνια και Τόρες

Η διοίκηση της Μπαρτσελόνα συνεχίζει την προσπάθεια για τη βελτίωση των οικονομικών του συλλόγου, αλλά τα χρέη είναι πολλά.

Σύμφωνα με την αγγλική ιστοσελίδα «talkSPORT» η ομάδα της Καταλονίας, εκτός των άλλων, χρωστά συνολικά 138 εκατ. λίρες για μεταγραφές των περασμένων χρόνων.

Μεταξύ αυτών χρωστά 36.5 εκατ. λίρες στη Λιντς για την απόκτηση του Ραφίνια από το καλοκαίρι του 2022, ενώ οφείλει και 12 εκατ. λίρες για τη μεταγραφή, στην ίδια χρονολογία περίοδο του Φεράν Τόρες από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Μάλιστα η Λιντς έχει προειδοποιήσει την Μπαρτσελόνα για προσφυγή στη δικαιοσύνη, αν δεν σπεύσει να τακτοποιήσει το χρέος της για τον Βραζιλιάνο επιθετικό. Από την πλευρά της η ομάδα της Βαρκελόνης ξεκαθάρισε πως θα πληρώσει τα χρέη της, αλλά ζήτησε διακανονισμό, ώστε να αποπληρωθούν σε επιπλέον δόσεις οι συγκεκριμένες οφειλές!