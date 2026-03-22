MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Το γκολ του Λημνιού δεν ήταν αρκετό για την Φορτούνα Σιτάρντ

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός σκόραρε για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστή στην Eredivisie, όμως η Φορτούνα Σιτάρντ γνώρισε την ήττα από την Τβέντε με 2-1.

Ο Δημήτρης Λημνιός, μόλις στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης έφυγε στην πλάτη της άμυνας και νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, για να βάλει σε θέση οδηγού την Φορτούνα Σιτάρντ.

Η συνέχεια όμως δεν ήταν ανάλογη, αφού η Τβέντε έκανε το comeback σε πέντε λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Ντάαν Ροτς στο 55' και τον Χλίνσον στο 60' να φέρνουν... τούμπα το ματς.

Ο διεθνής εξτρέμ σε 30 εμφανίσεις την φετινή σεζόν με την φανέλα της Φορτούνα Σιτάρντ, μετράει πλέον δύο γκολ, έχοντας στο ενεργητικό του και έξι ασίστ.

Το γκολ του Λημνιού δεν ήταν αρκετό για την Φορτούνα Σιτάρντ