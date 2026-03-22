Το γκολ του Λημνιού δεν ήταν αρκετό για την Φορτούνα Σιτάρντ

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός σκόραρε για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστή στην Eredivisie, όμως η Φορτούνα Σιτάρντ γνώρισε την ήττα από την Τβέντε με 2-1.

Ο Δημήτρης Λημνιός, μόλις στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης έφυγε στην πλάτη της άμυνας και νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, για να βάλει σε θέση οδηγού την Φορτούνα Σιτάρντ.

Η συνέχεια όμως δεν ήταν ανάλογη, αφού η Τβέντε έκανε το comeback σε πέντε λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Ντάαν Ροτς στο 55' και τον Χλίνσον στο 60' να φέρνουν... τούμπα το ματς.

Ο διεθνής εξτρέμ σε 30 εμφανίσεις την φετινή σεζόν με την φανέλα της Φορτούνα Σιτάρντ, μετράει πλέον δύο γκολ, έχοντας στο ενεργητικό του και έξι ασίστ.