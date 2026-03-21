Πολυαθλητικό πάρτι, η Ευρώπη που έδειξε τον δρόμο, η παράγκα της ΟΥΕΦΑ και η υποχρέωση στο πρωτάθλημα!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για το πολυαθλητικό πάρτι του Παναθηναϊκού με κούπα στο βόλεϊ ανδρών και την σκούπα μέσα στο ΣΕΦ με 100αρα από το μπάσκετ γυναικών, την ευρωπαϊκή φετινή παρουσία του Παναθηναϊκού την παράγκα της ΟΥΕΦΑ και την υποχρέωση στο πρωτάθλημα.

Aυτό το διήμερο δόθηκε η καλύτερη απάντηση στους ανιστόρητους προπαγαντζήδες, που λένε, ότι Παναθηναϊκός είναι μονοτμηματικός. Η ομάδα με τους περισσότερους τίτλους σε όλα τα αθλήματα μακράν της δεύτερης χθες πήρε έναν ακόμα τίτλο στο βόλλει ανδρών. Πήρε το κύπελλο και πάει φουλ για ένα ακόμα πρωτάθλημα. Και σήμερα το πάρτι συνεχίστηκε μέσα στο ΣΕΦ, από την ομάδα μπάσκετ γυναικών. Εκεί μέσα δόθηκε η απάντηση στους ψεύτες. Μπήκε η ομαδάρα της Ερντέμ στο ΣΕΦ, έριξε 100αρα και έκανε το 4-0 και πήρε με σκούπα απέναντι στον Ολυμπιακό την πρόκριση για τον τελικό με στόχο τον τίτλο.

Ετσι απαντάει ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος στην Ελλάδα μέσα στο σπίτι αυτών, που τον λένε μονοτμηματικό. Φιλιά από την ομαδάρα της Ερντέμ και της Λύμουρα και πάμε παρακάτω.

Στο ποδόσφαιρο το Ευρωπαϊκό ταξίδι ολοκληρώθηκε στους 16 του Europa League. Κάτι που είχε να το κάνει ο Παναθηναϊκός από το 2010. Σίγουρα το τελευταίο ματς και το βαρύ 4-0 μας άφησε μία πίκρα, αλλά πρέπει να κοιτάμε την συνολική εικόνα. Και η παρουσία του Panathinaikos στους 16 του Europa League είναι ένα βήμα μπροστά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και δεν ήταν το τέλος στην Ισπανία. Ηταν η αρχή μίας εποχής, που θα θυμίσει σε όλους, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι ο πρέσβης. Πλέον η φετινή ευρωπαϊκή πορεία κόντρα σε όλα και όλους θα είναι η βάση για τα επόμενα χρόνια.

Η ομάδα άλλαξε τρεις προπονητές, είχε απουσίες σε όλη την διάρκεια της σεζόν και μέσα από τόσες δυσκολίες έφθασε μέχρι τα μέσα Μαρτίου να παίζει στην Ευρώπη και έμεινε στο ταξίδι αυτό και 8 ματς αήττητος. Ο Παναθηναϊκός πλέον επέστρεψε στην Ευρώπη και ο κόσμος που στήριξε την ομάδα σε όλα τα πέταλα της γης (respect σε όλους αυτούς, που ήταν κοντά στην ομάδα στα δύσκολα), έχει πλέον την πίστη ότι κάθε χρόνο ο Παναθηναϊκός θα του χαρίζει ωραίες ευρωπαϊκές βραδιές.

Φυσικά μέσα και από την φετινή χρονιά διαπιστώσαμε, ότι η παράγκα της ΟΥΕΦΑ του Θεοδωρίδη συνεχίζει να κυνηγάει τον Παναθηναϊκό. Τυχαίο; Όχι. Στην Ισπανία το ζήσαμε και αυτό. Σε εποχή var να μετράει γκολ, που είναι οφ-σάιντ, αλλά και φάουλ. Δύο παραβάσεις, αλλά το γκολ μέτρησε κανονικά και ο διαιτητής Στίλερ, με ειρωνεία απαντούσε στους παίκτες, ότι δεν υπάρχει οφ-σάιντ και η επαφή στο φάουλ είναι ελαφριά. Το πάτημα το είπε ελαφριά επαφή. Είναι αυτό, που λέμε μας δουλεύουν μέσα στα μούτρα μας.

Αυτό, που έγινε στην Ισπανία μου θυμίζει σκληρές εποχές παράγκας στην Ελλάδα. Η ΟΥΕΦΑ προσπάθησε να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό και στα δύο ματς με την Πλζεν, δεν τα κατάφερε, προσπάθησε να αποκλειστεί από το πρώτο ματς με την Μπέτις δεν τα κατάφερε, στην Ισπανία μέτρησε το δεύτερο καθοριστικό γκολ, που δεν έπρεπε να μετρήσει και αν ο Παναθηναϊκός ήταν πιο ανταγωνιστικός θα γινόντουσαν και άλλα όργια…

Ακούω από αυτούς, που είναι η φωνή του Θεοδωρίδη στην Ελλάδα (είναι πολλοί και φαίνονται), ότι ο γενικός γραμματέας της ΟΥΕΦΑ δεν έχει καμία σχέση με την διαιτησία στην ΟΥΕΦΑ. Και ότι θέλει το καλό όλων των ελληνικών ομάδων. Ας πούμε, ότι εγώ τον τρώω αυτόν τον παππά και δέχομαι τι υποστηρίζουν οι φωνές του οπαδού του Ολυμπιακού και γενικού γραμματέα της ΟΥΕΦΑ. Στην πράξη φαίνεται, ότι τον Παναθηναϊκό τον κυνηγάνε οι διαιτητές από τότε που επέστρεψε στην Ευρώπη, από την πρώτη μέρα και το ματς με την Σλάβια στην Πράγα, μέχρι τώρα και το ματς με την Μπέτις στην Ισπανία. Αν ο Θεοδωρίδης λέει, ότι θέλει το καλό όλων των Ελληνικών ομάδων και του Παναθηναϊκού, τότε το γεγονός, ότι δεν τα έχει καταφέρει (λέμε τώρα) σημαίνει παραίτηση. Υποτίθεται, ότι όταν θες να πετύχεις κάτι και δεν τα καταφέρνεις σε οδηγεί στην παραίτηση.

Από την άλλη αν πιστέψουμε, ότι δεν ασχολείται με την διαιτησία ο Θεοδωρίδης τι ρόλο παίζει στην ΟΥΕΦΑ; Τι κάνει; Την γλάστρα; Είναι εκεί, για να πηγαίνει στους τελικούς και να δίνει τα κύπελλα στους νικητές και όταν τον παίρνουν τηλέφωνο από την Ελλάδα, για παράπονα να λέει ότι «εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι για την διαιτησία»; Αυτά τα παραμύθια δεν τα πιστεύουν, ούτε μικρά παιδιά. Οσο είναι ο Θεοδωρίδης στην ΟΥΕΦΑ και τον Παναθηναϊκό θα συνεχίζουν να τον παίζουν 100-0 οι διαιτητές, που ορίζονται από την ΟΥΕΦΑ θα είναι ο πρώτος που θα μπαίνει στο κάδρο των ευθυνών.

Και κλείνω με την ομάδα και την ανησυχία που έχω μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη. Φοβάμαι, ότι η ομάδα θα αδειάσει, αφού η Ευρώπη ήταν ένας μεγάλος στόχος για όλους. Το λέω, λοιπόν, από σήμερα. Στα επτά παιχνίδια που απομένουν για το τέλος του πρωταθλήματος Μπενίτεθ και παίκτες είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τα πάντα για να πετύχουν επτά νίκες. Η στην χειρότερη να βγαίνουν από το γήπεδο και να έχουμε δει όλοι, ότι έκαναν τα πάντα για τη νίκη.

Το ότι δεν είναι εφικτή η κατάκτηση του πρωταθλήματος δεν σημαίνει, ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να παρουσιαστεί άδειος και αύριο στην Τρίπολη και στα play off. Αυτό απαγορεύεται και αύριο ο Παναθηναϊκός έχει την υποχρέωση να κερδίσει τον Αστέρα και να στείλει εκεί που αξίζει να είναι την ομάδα του Μποροβήλου. Δηλαδή στην Super League 2.

*Την προηγούμενη φορά, που είχα αναφερθεί μέσα από το sdna στον Θεοδωρίδη και τις ευθύνες του, ήταν στο διαιτητικό όργιο κατά του Παναθηναϊκού στο ματς με την Ρέιντζερς. Τότε είχε πάρει ο γενικός γραμματέας της ΟΥΕΦΑ σβάρνα σάιτ και έκανε δηλώσεις που δεν έπεισαν κανέναν. Και κάποιοι ρεπόρτερ Ολυμπιακού, η Ολυμπιακοί που δηλώνουν ….αντικειμενικοί τον υπερασπίστηκαν με χίλια. Λογικό. Ούτε να κρύβονται δεν μπορούν. Καρφώνονται ….