Παναθηναϊκός: Νοκ-άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν ο Σισοκό!

Νέος «πονοκέφαλος» για τον Ράφα Μπενίτεθ, αφού ο Μούσα Σισοκό υπέστη θλάση και θα χάσει το υπόλοιπο της φετινής σεζόν.

Τελειωμό δεν έχουν τα προβλήματα για τον Παναθηναϊκό, με τον Ράφα Μπενίτεθ να καλείται να πορευτεί στα Play-Offs δίχως τον Μούσα Σισοκό, ο οποίος υπέστη θλάση στον ορθό μηριαίο και θα χάσει το υπόλοιπο της φετινής σεζόν.

Ο Γάλλος χαφ είχε ήδη ταλαιπωρηθεί από έναν τραυματισμό στις πρώτες του προπονήσεις και έμεινε εκτός για σημαντικό διάστημα, καταγράφοντας μέχρι σήμερα 4 συμμετοχές, όλες στο ελληνικό Πρωτάθλημα, αφού δεν είχε δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα.

Η εμφάνισή του κόντρα στον Παναιτωλικό πάντως θα είναι και η τελευταία του για φέτος, με το «Τριφύλλι» να τον έχει υπογράψει τον Ιανουάριο με συμβόλαιο διάρκειας 1.5 έτους.