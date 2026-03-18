Στη Σουρωτή ο Βιεϊρίνια - Στο «πλευρό» της Κ19 του ΠΑΟΚ και οι Καρυπίδης, Τσίκνας και Πονς (pics)

Στις εγκαταστάσεις του Λόλα στη Σουρωτή βρίσκεται ο Αντρέ Βιεϊρίνια, ο οποίος παρακολουθεί τον ημιτελικό της Κ19 του ΠΑΟΚ με τον Παναιτωλικό - Μαζί του, οι Παναγιώτης Τσίκνας, Χρήστος Καρυπίδης και ο προπονητής του ΠΑΟΚ Β, Ντάνι Πονς.

«Μόνιμος θαμώνας» στα παιχνίδια των «ασπρόμαυρων» ακαδημιών ο Πορτογάλος θρύλος του Δικεφάλου, ο οποίος δεν θα μπορούσε να λείψει από τον μεγάλο ημιτελικό.

Στη Σουρωτή, εκτός του Αντρέ Βιεϊρίνια, βρίσκεται και ο Παναγιώτης Τσίκνας, κάτι που συμβαίνει στα περισσότερα παιχνίδια του PAOK Academy, ενώ από πλευράς «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, το «παρών» δίνει ο Χρήστος Καρυπίδης.

Στο γήπεδο της ανατολικής Θεσσαλονίκης και ο προπονητής του ΠΑΟΚ Β, Ντάνι Πονς με τους συνεργάτες του. Ο ΠΑΟΚ σήμερα (18/3) ως ένδειξη τιμής στον δολοφονημένο Κλεομένη θα αγωνιστεί με μαύρα περιβραχιόνια, ενώ πριν την έναρξη του αγώνα θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.