Στη Σουρωτή ο Βιεϊρίνια - Στο «πλευρό» της Κ19 του ΠΑΟΚ και οι Καρυπίδης, Τσίκνας και Πονς (pics)

«Μόνιμος θαμώνας» στα παιχνίδια των «ασπρόμαυρων» ακαδημιών ο Πορτογάλος θρύλος του Δικεφάλου, ο οποίος δεν θα μπορούσε να λείψει από τον μεγάλο ημιτελικό.
Στη Σουρωτή, εκτός του Αντρέ Βιεϊρίνια, βρίσκεται και ο Παναγιώτης Τσίκνας, κάτι που συμβαίνει στα περισσότερα παιχνίδια του PAOK Academy, ενώ από πλευράς «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, το «παρών» δίνει ο Χρήστος Καρυπίδης.
Στο γήπεδο της ανατολικής Θεσσαλονίκης και ο προπονητής του ΠΑΟΚ Β, Ντάνι Πονς με τους συνεργάτες του. Ο ΠΑΟΚ σήμερα (18/3) ως ένδειξη τιμής στον δολοφονημένο Κλεομένη θα αγωνιστεί με μαύρα περιβραχιόνια, ενώ πριν την έναρξη του αγώνα θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.