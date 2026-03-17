Έσωσε τον βαθμό στο τέλος η Ράγιο Βαγιεκάνο

Το buzzer beater του Πατέ Σις στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων κράτησε «όρθια» τη Ράγιο Βαγιεκάνο απέναντι στη Λεβάντε, με το τελικό 1-1 να σφραγίζει τις προσπάθειες των 22 παικτών στο «Βαγέκας».

Στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 28ης αγωνιστικής της LaLiga, η ομάδα από τη Βαλένθια έφτασε μία ανάσα από το να φύγει με ένα μεγάλο «διπλό» από τη Μαδρίτη, που θα την έφερνε στο -3 από την 17η Αλαβές, ενώ απομένουν 10… στροφές για το φινάλε της σεζόν.

Η αποβολή του Μεντί στο ξεκίνημα του β’ μέρους δεν πτόησε τους γηπεδούχους, που κατάφεραν στο 90’+4 να βρουν το γκολ της ισοφάρισης με τον Σενεγαλέζο, Σις, ο οποίος είχε περάσει λίγα λεπτά νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο.

Με το βαθμό αυτό η πιθανή αντίπαλος της ΑΕΚ στους προημιτελικούς του Conference League (εφόσον προκριθούν και οι δύο ομάδες) ξέφυγε με +6 βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού.