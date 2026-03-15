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Λεβαδειακός Κ15 - ΠΑΟΚ Κ15 0-6

Ποδόσφαιρο
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Ούτε ο Λεβαδειακός μπόρεσε να σταματήσει το... τρένο της Κ15 του ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρασε με έξι γκολ από τη Βοιωτία (0-6), πέτυχε το 20/20 και βρίσκεται στο +9 από τον Ολυμπιακό.

Στη Βοιωτία δοκιμάστηκε η «αλύγιστη» Κ15 του Δικεφάλου, η οποία δεν έχει αντίπαλο τη φετινή σεζόν, κυνηγώντας πλέον μόνο τα ρεκόρ, καθώς το πρωτάθλημα έχει βαφτεί ήδη «ασπρόμαυρο».

Εύκολη υπόθεση αποδείχτηκε το παιχνίδι κόντρα στον Λεβαδειακό, καθώς το 0-1 έκανε στο 12′ ο Ευσταθιάδης, το 0-2 στο 48′ ο Πριόβολος και το 0-3 στο 58′ ο Δρόσος, με τον Παπαγεωργόπουλο να βγάζει και τις τρεις ασίστ. 

Το 0-4 διαμόρφωσε ο Παπαγεωργίου από ασίστ του Πριόβολου στο 64', ο Φαρδέλλας το 0-5 στο 73' από πάσα του Τσιλιγκερίδη, ενώ το τελικό 0-6 έγραψε ο συνήθης ύποπτος Πριόβολος.

Στους 60 βαθμούς πλέον ο ΠΑΟΚ, μετά από 20 αγωνιστικές, στο +9 από τον Ολυμπιακό, έχοντας υπέρ του την ισοβαθμία, ενώ ο Παναθηναϊκός απομακρύνθηκε, μένοντας στους 40 βαθμούς.

Απομένουν έξι μόλις αγωνιστικές στο φετινό πρωτάθλημα, με τον Δικέφαλο να δοκιμάζεται στην έδρα του Παναθηναϊκού στις 28 Μαρτίου, κυνηγώντας πλέον μόνο τα ρεκόρ.

Λεβαδειακός Κ15 - ΠΑΟΚ Κ15 0-6