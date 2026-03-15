Στη Βοιωτία δοκιμάστηκε η «αλύγιστη» Κ15 του Δικεφάλου, η οποία δεν έχει αντίπαλο τη φετινή σεζόν, κυνηγώντας πλέον μόνο τα ρεκόρ, καθώς το πρωτάθλημα έχει βαφτεί ήδη «ασπρόμαυρο».
Εύκολη υπόθεση αποδείχτηκε το παιχνίδι κόντρα στον Λεβαδειακό, καθώς το 0-1 έκανε στο 12′ ο Ευσταθιάδης, το 0-2 στο 48′ ο Πριόβολος και το 0-3 στο 58′ ο Δρόσος, με τον Παπαγεωργόπουλο να βγάζει και τις τρεις ασίστ.
Το 0-4 διαμόρφωσε ο Παπαγεωργίου από ασίστ του Πριόβολου στο 64', ο Φαρδέλλας το 0-5 στο 73' από πάσα του Τσιλιγκερίδη, ενώ το τελικό 0-6 έγραψε ο συνήθης ύποπτος Πριόβολος.
Στους 60 βαθμούς πλέον ο ΠΑΟΚ, μετά από 20 αγωνιστικές, στο +9 από τον Ολυμπιακό, έχοντας υπέρ του την ισοβαθμία, ενώ ο Παναθηναϊκός απομακρύνθηκε, μένοντας στους 40 βαθμούς.
Απομένουν έξι μόλις αγωνιστικές στο φετινό πρωτάθλημα, με τον Δικέφαλο να δοκιμάζεται στην έδρα του Παναθηναϊκού στις 28 Μαρτίου, κυνηγώντας πλέον μόνο τα ρεκόρ.