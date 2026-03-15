Ούτε ο Λεβαδειακός μπόρεσε να σταματήσει το... τρένο της Κ15 του ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρασε με έξι γκολ από τη Βοιωτία (0-6), πέτυχε το 20/20 και βρίσκεται στο +9 από τον Ολυμπιακό.

Στη Βοιωτία δοκιμάστηκε η «αλύγιστη» Κ15 του Δικεφάλου, η οποία δεν έχει αντίπαλο τη φετινή σεζόν, κυνηγώντας πλέον μόνο τα ρεκόρ, καθώς το πρωτάθλημα έχει βαφτεί ήδη «ασπρόμαυρο».

Εύκολη υπόθεση αποδείχτηκε το παιχνίδι κόντρα στον Λεβαδειακό, καθώς το 0-1 έκανε στο 12′ ο Ευσταθιάδης, το 0-2 στο 48′ ο Πριόβολος και το 0-3 στο 58′ ο Δρόσος, με τον Παπαγεωργόπουλο να βγάζει και τις τρεις ασίστ.

Το 0-4 διαμόρφωσε ο Παπαγεωργίου από ασίστ του Πριόβολου στο 64', ο Φαρδέλλας το 0-5 στο 73' από πάσα του Τσιλιγκερίδη, ενώ το τελικό 0-6 έγραψε ο συνήθης ύποπτος Πριόβολος.

Στους 60 βαθμούς πλέον ο ΠΑΟΚ, μετά από 20 αγωνιστικές, στο +9 από τον Ολυμπιακό, έχοντας υπέρ του την ισοβαθμία, ενώ ο Παναθηναϊκός απομακρύνθηκε, μένοντας στους 40 βαθμούς.

Απομένουν έξι μόλις αγωνιστικές στο φετινό πρωτάθλημα, με τον Δικέφαλο να δοκιμάζεται στην έδρα του Παναθηναϊκού στις 28 Μαρτίου, κυνηγώντας πλέον μόνο τα ρεκόρ.