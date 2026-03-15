Η τρομερή ιστορία ανθρωπιάς του Τούχελ και το μεγάλο δώρο του στην οικιακή του βοηθό στο Παρίσι

Ο Τόμας Τούχελ φαίνεται πως, εκτός από σπουδαίος προπονητής, είναι πάνω απ’όλα... άνθρωπος. Η συγκινητική ιστορία που λίγοι γνωρίζουν για την οικιακή του βοηθό από τις Φιλιππίνες.

Μια συκινητική ιστορία γύρω από τον Τόμας Τούχελ κάνει τον γύρο του διαδικτύου και αφορά στην περίοδο που ο νυν ομοσπονδιακός τεχνικός των Άγγλων υπέγραψε στην Παρί Σεν Ζερμέν. ο Γερμανός εγκαταστάθηκε σε ένα όμορφο σπίτι το 2018, μαζί με την σύζυγό του και προσέλαβαν μια οικιακή βοηθό από τις Φιλιππίνες για να φροντίζει την κατοικία τους.

Αυτή η κυρία δεν υπολόγιζε ποτέ τις ώρες εργασίας της και ήταν πάντα εξαιρετικά επαγγελματίας και διαθέσιμη για την οικογένεια Τούχελ. Με τον καιρό δημιουργήθηκε ένας δεσμός μεταξύ τους και μια μέρα, ο Τούχελ και η σύζυγός του έμαθαν ότι ο λόγος που αυτή η γυναίκα δούλευε τόσο σκληρά, ήταν πρωτίστως για να χρηματοδοτήσει μια σοβαρή επέμβαση στην καρδιά ενός εκ των παιδιών της.

Χωρίς δεύτερη σκέψη, ο Τόμας Τούχελ αποφάσισε να καλύψει εξ ολοκλήρου τα έξοδα της επέμβασης. Η εγχείρηση πήγε πολύ καλά και το παιδί μπόρεσε να ατενίσει το μέλλον του με αισιοδοξία. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί.

Καθώς ο Τούχελ βρισκόταν υπό την απειλή της απόλυσης από την PSG, ρώτησε τη βοηθό του ποιο ήταν το μεγαλύτερο όνειρό της στη ζωή. Εκείνη απάντησε πως ονειρευόταν να επιστρέψει στις Φιλιππίνες και να χτίσει ένα σπίτι, όπου θα περνούσε τα γηρατειά της μαζί με την οικογένειά της, που της έλειπε πολύ.

Τελικά ο Τούχελ απολύθηκε από την PSG και αργότερα πήγε στην Τσέλσι, αλλά πριν φύγει δεν ξέχασε την οικιακή βοηθό του: της έκανε δώρο μια πολυτελή βίλα στις Φιλιππίνες, όπου ζει τώρα μαζί με την οικογένειά της.