Μέχρι το 2030 στη Νάπολι ο ΜακΤόμινεϊ

Ο Σκωτσέζος μέσος συμφώνησε να επεκτείνει για δύο χρόνια το συμβόλαιο του με τον ιταλικό σύλλογο.

Κάτοικος Ιταλίας θα παραμείνει για άλλα τέσσερα χρόνια Σκοτ ΜακΤόμινεϊ.

Το συμβόλαιο του Σκωτσέζου μέσου με τη Νάπολι λήγει το 2028 και αποφάσισε να το επεκτείνει για άλλα δύο χρόνια μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Il Mattino» Ο τεχνικός διευθυντής των «παρτενοπέι», Τζιοβάνι Μάνα, συναντήθηκε με τον ατζέντη του και έδωσαν τα χέρια για την παραμονή του στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» με αύξηση στις ετήσιες αποδοχές του από τα τρία στα πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Φέτος ο διεθνής Σκωτσέζος έχει 10 γκολ και τέσσερις ασίστ σε 34 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις, με τους πρωταθλητές Ιταλίας.