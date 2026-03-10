Σάο Πάολο: Απολύθηκε ο Κρέσπο

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Σάο Πάολο αποτελεί ο Ερνάν Κρέσπο.

Χωρίς επιτυχία ολοκληρώθηκε η δεύτερη θητεία του Ερνάν Κρέσπο στο Campeonato Brasileiro και στον πάγκο της Σάο Πάολο, καθώς ανακοινώθηκε η απόλυση του.

Ο θρυλικός Αργεντινός παλαίμαχος επιθετικός και τα τελευταία χρόνια προπονητής, ανέλαβε ξανά τον περασμένο Ιούλιο ξανά την τεχνική ηγεσία της βραζιλιάνικης ομάδας, μετά την πρώτη θητεία που είχε στον πάγκο της για μερικούς μήνες το 2021, πριν αποχωρήσει για το Κατάρ για να δουλέψει σε Αλ Ντουχαΐλ και Αλ Αΐν.

Ο 49χρονος προπονητής απολύθηκε μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα της ομάδας του Σάο Πάολο στο πρωτάθλημα της χώρας. Ο Κρέσπο σε 46 αγώνες είχε 21 νίκες, επτά ισοπαλίες και 18 ήττες.

