Χαμός με τον εκφωνητή του γηπέδου της Κολωνίας και τα σχόλια κατά του διαιτητή

Η γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία ξεκίνησε έρευνα για τη συμπεριφορά του εμβληματικού εκφωνητή στο στάδιο της Κολωνίας «RheinEnergieStadion», Μίκαελ Τρίπελ, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ντόρτμουντ.

Ο Τρίπελ άφησε τα συναισθήματά του να τον κυριεύσουν κατά τη διάρκεια του αγώνα, εξοργισμένος από τις διαιτητικές αποφάσεις του Ντάνιελ Σίμπερτ, στην αναμέτρηση που έληξε 1-2 υπέρ της Ντόρτμουντ.

Ο 71χρονος, ο οποίος είναι ο εκφωνητής των εντός έδρας αγώνων της Κολωνίας από το 1999, σχολίασε για πρώτη φορά την αποβολή του Σίμσον-Πούσι στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου: «Πφφφ, αηδιαστικό!» αναφώνησε, κάτι που επαναλήφθηκε από ολόκληρο το στάδιο μετά τον έλεγχο του VAR.

Επανέλαβε το ξέσπασμά του στο τελικό σφύριγμα, αυτή τη φορά προσπαθώντας να επιστήσει την προσοχή των θεατών σε ένα χέρι που έμεινε ατιμώρητο στην περιοχή της Ντόρτμουντ.

«Θα μπλέξω, αλλά υπήρξε ένα κραυγαλέο πάτημα της μπάλας με το χέρι από έναν παίκτη της Ντόρτμουντ στις καθυστερήσεις... και κανείς δεν σκέφτηκε να πάει να το ελέγξει», ανέφερε από το μικρόφωνο.

Αυτή η συμπεριφορά απαγορεύεται από τους κανονισμούς της γερμανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (DFB) και της UEFA σχετικά με τον ρόλο των εκφωνητών του σταδίου.

«Ανακοινώσεις με ουδέτερο περιεχόμενο μπορούν να μεταδοθούν μέσω του συστήματος μεγαφώνων. Αυτό το σύστημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για: τη μετάδοση πολιτικών μηνυμάτων, την υποστήριξη της γηπεδούχου ομάδας ή οποιαδήποτε μορφή διάκρισης εις βάρος της φιλοξενούμενης ομάδας», ορίζει το Άρθρο 43 των κανονισμών της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας.

Ο αθλητικός διευθυντής της Κολωνίας, Τόμας Κέσλερ, διευκρίνισε τη θέση του συλλόγου καταγγέλλοντας τη συμπεριφορά του Τρίπελ:

«Ο Μίκαελ είναι σε αυτόν τον σύλλογο εδώ και πολύ καιρό και ξέρω ότι είναι φυσιολογικό να έχεις συναισθήματα, αλλά δεν μου αρέσει αυτό που συνέβη. Είναι απαράδεκτο για έναν εκφωνητή να αφήνει τα συναισθήματά του να φαίνονται στο μικρόφωνο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα της Bundesliga. Θα το συζητήσουμε ξανά μετά».

Ο Μίκαελ Τρίπελ ζήτησε συγγνώμη. «Ενεργούσα εν μέσω έντασης. Μετά από σκέψη, μετανιώνω για τα σχόλιά μου. Εργάζομαι στην Κολονία εδώ και 42 χρόνια, 27 από αυτά ως εκφωνητής σταδίου: αρχίζεις να ανησυχείς για τον σύλλογο», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Η ασυνεπής χρήση του VAR με εξοργίζει. Είναι συστηματικά αποδεκτή, αλλά δεν μπορώ απλώς να την αποδεχτώ. Θα έχω πάντα τα συναισθήματά μου, αλλά θα είμαι πιο συγκρατημένος στο μικρόφωνο».