Κινδυνεύει με 10 χρόνια φυλάκισης ο Ράφα Μιρ για την υπόθεση βιασμού

Αντιμέτωπος με 10 χρόνια φυλάκισης βρίσκεται ο Ράφα Μιρ μετά από την εισήγηση της εισαγγελίας, αναφορικά με την υπόθεση βιασμού για την οποία κατηγορείται.

Ο επιθετικός της Έλτσε κατηγορείται ότι βίασε μια γυναίκα τον Σεπτέμβριο του 2024, μετά από συνάντηση τους σε νυχτερινό κλαμπ της Βαλένθιας, με την εισαγγελία να ζητά βαριά ποινή.

Αναλυτικότερα, εισηγήθηκε την ποινή φυλάκισης 10 ετών και 6 μηνών, ωστόσο όλα θα κριθούν στο δικαστήριο, με την καταγγέλλουσα να ζητάει αποζημίωση ύψους 64.000 ευρώ για τους τραυματισμούς και ηθική βλάβη.

Από την μεριά του, ο Ράφα Μιρ αρνείται κάθε εμπλοκή του με σεξουαλική επίθεση, όμως αναγνωρίζει την κατηγορία της επίθεσης, ενώ η εισαγγελία έχει εισηγηθεί ποινή φυλάκισης 3 ετών στον φίλο του Ράφα Μιρ, Πάμπλο Γιάρα, για επίθεση σε άλλη γυναίκα το ίδιο βράδυ.

Τέλος, η εισαγγελία ζήτησε επίσης για τον Ράφα Μιρ, σύμφωνα με την εφημερίδα «Las Provincias»:

Περιοριστικό όρο ώστε να μην πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων το φερόμενο θύμα για τα επόμενα 13 χρόνια

7 χρόνια επιτηρούμενης ελευθερίας

απαγόρευση εργασίας με ανηλίκους για 7 χρόνια