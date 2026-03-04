Νεϊμάρ σε Ροντρίγκο: «Διάδοχέ μου σου ζητώ μόνο ένα πράγμα - Είμαι εδώ για εσένα»

Ο Νεϊμάρ έστειλε ένα αρκετά συγκινητικό μήνυμα στήριξης στον Ροντρίγκο μετά τη ρήξη χιαστού, που αφήνει τον παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης εκτός σεζόν και Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Νεϊμάρ, σοκαρισμένος, έγραψε πως η είδηση του τραυματισμού του συμπατριώτη του τον συγκλόνισε, θυμίζοντάς του όλο τον πόνο και την αγωνία που έχει ένας τόσο σοβαρός τραυματισμός.

Τον προέτρεψε να «προστατεύσει το μυαλό του», να είναι με δικούς του ανθρώπους και να σταθεί δυνατός, εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως θα επιστρέψει «πετώντας».

Η απουσία του Ροντρίγκο επηρεάζει και την Βραζιλία, αφού θα χάσει και το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή της καριέρας του.

Αναλυτικά το μήνυμα του Νεϊμάρ:

«Σήμερα είναι μία από τις πιο θλιβερές ημέρες για μένα.

Όταν έμαθα για τον τραυματισμό, όλα πέρασαν μπροστά από τα μάτια μου.

Όλη η ταλαιπωρία, όλη η αγωνία και ο φόβος του να ξαναπεράσεις έναν τέτοιο τραυματισμό!

Το νούμερό μου 10, το παιδί μου, ο διάδοχός μου (όπως σε αποκαλώ), σου ζητώ μόνο ένα πράγμα… “να προσέχεις το μυαλό σου”. Τώρα είναι η στιγμή να περιβάλλεσαι από όλους όσους αγαπάς…

Και όπως είπες, δεν άξιζες να το περάσεις αυτό τώρα… αλλά ποιοι είμαστε εμείς για να αμφισβητούμε τα σχέδια του Θεού;

Μικρέ μου αδερφέ… ΔΥΝΑΜΗ! Είμαι σίγουρος ότι θα επιστρέψεις πετώντας.

Σ’ αγαπώ. Όπως με στήριξες εσύ, έτσι θα είμαι κι εγώ εδώ για σένα».