«Ανώμαλη» προσγείωση για την Λίβερπουλ, η οποία έπειτα από 3 σερί νίκες έχασε 2-1 από την τελευταία, Γουλβς, με γκολ στο 94’.

Με στόχο μια ακόμα νίκη που θα την έβαζε γερά μέσα στην 5άδα πήγε στο Molineux η ομάδα του Άρνε Σλοτ, όμως τα πράγματα δεν πήγαν έτσι. Οι Reds τα βρήκαν σκούρα από την 20ή της βαθμολογίας, βρέθηκαν να χάνουν και όταν ισοφάρισαν δέχθηκαν γκολ στο 94’ και έχασαν με 2-1. Σε κίνδυνο η 5η θέση με την Τσέλσι να παραμένει σε απόσταση ενός αποτελέσματος. Στους 16 πόντους πήγε η Γουλβς και το -12 από την παραμονή 9 αγωνιστικές πριν το τέλος.



Το πρώτο ημίχρονο έχει ξεχαστεί ήδη και στο δεύτερο ο Τζόουνς, που μόλις είχε μπει ως αλλαγή, έχασε μια από τις ευκαιρίες της σεζόν σε κενό τέρμα. Και αυτό το πλήρωσε στο 51’ η Λίβερπουλ καθώς ο Ροντρίγκο Γκόμες έφυγε στην κόντρα και με υπέροχο τσίμπημα πέρασε την μπάλα πάνω από τον Άλισον (1-0). Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 83’ με τον Σαλάχ που πλάσαρε μετά από λάθος της άμυνας αλλά στο 94’ ο Τζόουνς έκανε νέα γκάφα με πάσα προς τα πίσω καθώς μετά το σουτ του Αντρέ η μπάλα κόντραρε στον Τζο Γκόμες και πήγε στα δίχτυα για το τελικό 2-1.