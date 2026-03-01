Με φόρα από την Ευρώπη και Τετέι-Ταμπόρδα να σκοράρουν ξανά έκανε την δουλειά του!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για τον Παναθηναϊκό που νίκησε την κούραση της Πέμπτης, το τρίποντο κόντρα στον Άρη με πρωταγωνιστές πάλι τους Τετέι, Ταμπόρδα και την έξοδο στην Ευρώπη που... πλησιάζει.

Αυτά τα παιχνίδια δεν τα παίζεις, τα κερδίζεις. Αυτό έκανε ο Παναθηναϊκός απόψε στην Λεωφόρο έβαλε τρία γκολ, ήταν σούπερ αποτελεσματικός και πέρασε την παγίδα του Αρη.Το ματς ήταν πολύ δύσκολο πριν αρχίσει, αλλά η νίκη ήρθε σχετικά εύκολα.

Τον Παναθηναϊκό τον βοήθησε πάλι το γρήγορο γκολ και το γεγονός, ότι πήρε δύο γκολ από στημένες φάσεις. Στο πρώτο γκολ, η ωραία κομπίνα βγήκε από την πάσα του Τσέριν, ο Παντελίδης με τακουνάκι έστειλε την μπάλα συστημένη στον Ερνάντεθ που την έσπρωξε στα δίχτυα. Στο τρίτο γκολ ήταν πολύ καλό το χτύπημα του Ταμπόρδα, ο Φαμπιάνο έχει πάρει αγκαλιά τον Τετέι, που δεν έπεσε κάτω, η μπάλα έφυγε από τα χέρια του Αθανασιάδη και έγινε το 3-1.

Η κούραση πνευματική και σωματική ήταν εμφανέστατη στην ομάδα, που κοίταξε μόνο την ουσία απόψε. Ο Καλάμπρια και ο Κυριακόπουλος που παίζουν συνέχεια αξίζουν περισσότερο συγχαρητήρια από τους υπόλοιπους, διότι έβγαλαν το παιχνίδι. Μάλιστα από ωραία συνεργασία Κυριακόπουλου, Τζούρισιτς έβαλε ο Ταμπόρδα το δεύτερο γκολ.

Ο Μπενίτεθ έκανε επτά αλλαγές, για να φρεσκάρει την ομάδα, ο Παναθηναϊκός πρέσαρε στην αρχή έβαλε το γρήγορο γκολ και μετά έκανε διαχείριση, δεν πήρε ρίσκα με στόχο να πάρει τη νίκη.

Είναι φανερό πλέον, ότι η ομάδα έχει καλή ψυχολογία, η Λεωφόρος είχε άλλη αύρα σήμερα και βοήθησε πολύ την ομάδα να φθάσει σε μία νίκη, που την είχε μεγάλη ανάγκη. Χωρίς πολλά, πολλά απόψε ο Παναθηναϊκός έκανε την δουλειά του.

Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει με τον Τετέι και τον Ταμπόρδα. Λες και έχουν το άγγιγμα του Μύδα μπαίνουν μέσα και σκοράρουν. Και οι δύο ήρθαν από τον πάγκο. Ο Ταμπόρδα μπήκε στο 56 και σκόραρε στο 65, ο Τετέι μπήκε στο 79 και σκόραρε στο 80!

Με την τριάδα πίσω πλέον ο Παναθηναϊκός έχει αμυντική ισορροπία και έτσι ο Αρης εκτός από τον γκολ( δεν έπρεπε να μετρήσει διότι έχει κάνει καθαρό φάουλ ο Καρέ, που με χέρι του βρίσκει στο πρόσωπο τον Κοντούρη, που έπεσε κάτω) είχε ένα δοκάρι του Καντεβέρε και τίποτα άλλο από ευκαιρίες. Στο πέναλτι, που ζητάει ο Αρης ο διαιτητής και το VAR συμφώνησαν, ότι ο Αλφαρέλα πέφτει πριν έρθει σε επαφή με τον Λαφόν(το σώμα, όχι τα χέρια), που έχει κάνει λάθος και χάνει μέσα από την αγκαλιά του την μπάλα.

Επειδή πριν προλάβει να σφυρίξει την λήξη ο Άρης άρχισε να φωνάζει για την διαιτησία να λένε και ένα ευχαριστώ, που περιέργως το φάουλ δεν δόθηκε και το γκολ μέτρησε. Ο Παναθηναϊκός έβαλε δύο πεντακάθαρα γκολ , ο Άρης έβαλε ένα που δεν έπρεπε να μετρήσει και η φασαρία γίνεται για το πέναλτι του Άρη και το γκολ του Τετέι. Ακόμα και αν δεχθούμε, ότι ο Άρης έχει δίκιο, κάτι που δεν ισχύει, από που προκύπτει αλλοίωση; Το ματς θα τελείωνε 2-1 ακόμα και αν έδινε ο διαιτητής ότι ήθελε ο Άρης και εφόσον ευστοχούσε στο πέναλτι.

Άκουσα από παράγοντα του Άρη το εξής τρομερό, ότι ο Μπόγκναρ αδίκησε τον Αρη με τον Παναθηναϊκό και πριν τρία χρόνια. Αναφέρονται σε ένα ματς, που παίκτης του Αρη πήγε να κόψει την μπάλα στον Κλεινχεισλερ με τις τάπες πάνω στο καλάμι και δεν πήρε ποτέ κόκκινη κάρτα. Για τέτοια αδικία μιλάμε τότε, το ότι δεν έμειναν με δέκα παίκτες.

Εγώ είδα έναν Αρη που προσπάθησε να παίξει, ήταν πολύ πιο φρέσκος από τον Παναθηναϊκό και έβαλε ένα γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει και είχε ένα δοκάρι με τον Καντεβέρε. Ο Παναθηναϊκός ήταν κυνικός μπήκε να κερδίσει και νίκησε με συνοπτικές διαδικασίες και με παίκτες, που ήρθαν από τον πάγκο και έκριναν οριστικά το ματς (Τζούρισιτς, Ταμπόρδα, Τετέι).

Ο Μπενίτεθ πλέον αρχίζει και το βρίσκει, τον τρόπο που θέλει να παίζει και να κερδίζει η ομάδα και το κάνει και με διαφορετικά πρόσωπα από ματς σε ματς. Μακάρι από εδώ και πέρα να βλέπουμε μία ομάδα που ξέρει πως θα παίρνει νίκες….

Πλέον η ομάδα είναι τέταρτη και θέλει νίκη με τον ΟΦΗ την Τετάρτη για να πάει με αβαντάζ τριών πόντων στην Λιβαδειά. Ξαναλέω το να μπει στην τετράδα ο Παναθηναϊκός είναι το αυτονόητο, αν δεν μπει θα μιλάμε για μεγάλο κάζο. Το τελευταίο διάστημα, όμως, με βάση την βελτιωμένη άμυνα του και τα γκολ του Τετέι και του Ταμπόρδα η ομάδα έχει μάθει να κερδίζει και φαίνεται, ότι πλέον είναι αγκαλιά με την Ευρώπη και πολλά μπορεί να κριθούν στα δύο παιχνίδια που έρχονται…