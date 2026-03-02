Η κυβέρνηση δίνει 6,5 εκατ. ευρώ για το Πανθεσσαλικό Στάδιο!

Στον αγώνα Βόλος - ΑΕΚ, η ΠΑΕ της Μαγνησίας εισέπραξε χρήματα από τα 20.000 εισιτήρια που διατέθηκαν σε φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας.
Επίσης, λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το ΟΑΚΑ, ο τελικός Κυπέλλου, ΠΑΟΚ - ΟΦΗ, στις 25 Απριλίου, θα διεξαχθεί εκεί, δίνοντας μια σημαντική "ένεση" στην τοπική οικονομία, αφού αναμένεται σχεδόν ανάλογος αριθμός φιλάθλων.
Επιπρόσθετα, ο αρμόδιος για τον Αθλητισμό αναπληρωτής υπουργός, Γιάννης Βρούτσης ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 6.500.000€, από το Υπουργείο Αθλητισμού στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.
Όπως έκανε γνωστό ο Βρούτσης "μαζί με τον Δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο, δώσαμε τα χέρια και προχωράμε στην υλοποίηση ενός σπουδαίου έργου:
-Χρηματοδότηση ανακατασκευής εγκαταστάσεων
- Προμήθεια σύγχρονου υλικού & εξοπλισμού
Στόχος: Η άμεση αναβάθμιση της εγκατάστασης και πιστοποιημένο σύγχρονο ταρτάν, ώστε να πληροί τα κριτήρια CLASS 1 / CATEGORY 1 της World Athletics — προϋπόθεση για:
- Φιλοξενία διεθνών διοργανώσεων
-Επίσημη καταγραφή επιδόσεων παγκοσμίου επιπέδου
Με την υλοποίηση του, φιλοδοξούμε να διεκδικήσουμε και πετύχουμε τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου U23 του 2029!"