Η κυβέρνηση δίνει 6,5 εκατ. ευρώ για το Πανθεσσαλικό Στάδιο!

"Η κότα με τα χρυσά αυγά" αποδεικνύεται για τον δήμαρχο Βόλου και "ισχυρό άνδρα της "ΠΑΕ Βόλος", Αχ. Μπέο, το Πανθεσσαλικό Στάδιο, το οποίο έχει παραχωρηθεί από την κυβέρνηση στο δήμο Βόλου.

Στον αγώνα Βόλος - ΑΕΚ, η ΠΑΕ της Μαγνησίας εισέπραξε χρήματα από τα 20.000 εισιτήρια που διατέθηκαν σε φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας.

Επίσης, λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το ΟΑΚΑ, ο τελικός Κυπέλλου, ΠΑΟΚ - ΟΦΗ, στις 25 Απριλίου, θα διεξαχθεί εκεί, δίνοντας μια σημαντική "ένεση" στην τοπική οικονομία, αφού αναμένεται σχεδόν ανάλογος αριθμός φιλάθλων.

Επιπρόσθετα, ο αρμόδιος για τον Αθλητισμό αναπληρωτής υπουργός, Γιάννης Βρούτσης ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 6.500.000€, από το Υπουργείο Αθλητισμού στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.



Όπως έκανε γνωστό ο Βρούτσης "μαζί με τον Δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο, δώσαμε τα χέρια και προχωράμε στην υλοποίηση ενός σπουδαίου έργου:

-Χρηματοδότηση ανακατασκευής εγκαταστάσεων

- Προμήθεια σύγχρονου υλικού & εξοπλισμού

Στόχος: Η άμεση αναβάθμιση της εγκατάστασης και πιστοποιημένο σύγχρονο ταρτάν, ώστε να πληροί τα κριτήρια CLASS 1 / CATEGORY 1 της World Athletics — προϋπόθεση για:

- Φιλοξενία διεθνών διοργανώσεων

-Επίσημη καταγραφή επιδόσεων παγκοσμίου επιπέδου



Με την υλοποίηση του, φιλοδοξούμε να διεκδικήσουμε και πετύχουμε τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου U23 του 2029!"