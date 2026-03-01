Βγήκαν παγανιά οι «καμικάζι», μόνο έτσι σταματούν την ΑΕΚ

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου για το άγριο έγκλημα Παπαδόπουλου και Τσιμεντερίδη για να ανακόψουν την ΑΕK

Θέλετε τώρα εσείς να μιλήσουμε για μπάλα; Να κάνουμε αναλύσεις για το αν είναι λειτουργικό το σχήμα με τα δύο φορ, αν είχε ζήτημα η ΑΕΚ από τα άκρα της, για το αν έπρεπε να χρησιμοποιηθεί από την αρχή ο Κοϊτά; Να τα κάνουμε όλα. Αλλά υπάρχει ένας (1) κανονικός, που να μπορεί να πει τι άγριο ποδοσφαιρικό έγκλημα ήταν αυτό που διέπραξαν οι Παπαδόπουλος και Τσιμεντερίδης στον Βόλο; Θέλετε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο και χαρά με το ταξίδι 20.000 ανθρώπων στον Βόλο ή προτιμάτε να συζητάμε για το παραποδόσφαιρο και όλους εκείνους που συνεχίζουν να δυναστεύουν τα όνειρα κάθε φίλαθλου.

Η ΑΕΚ με τον Ηλιόπουλο έχει αναλάβει ένα πολύ δύσκολο έργο. Να φτιάξει ομάδα που θα νικά και τους διαιτητές. Να φτιάξει ομάδα που θα αντέχει σε όλα τα χτυπήματα και τις απαιτήσεις. Και έδειξε, στον θεσμό του κυπέλλου, πως ξέρει να χάνει και να μην ψάχνει δικαιολογίες όπως άλλοι που πάντα φταίει κάποιος άλλος. Αλλά εδώ, δεν μιλάμε για διαιτητές, αλλά για «καμικάζι». Οσα συνέβησαν στον Βόλο, από την αρχή ως το φινάλε, ήταν ένα ταξίδι στον χρόνο, μια επιστροφή στις πιο μαύρες ημέρες του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Τα αίσχη

Που να αρχίσεις και που να τελειώσεις; Τι να πιάσεις απ’ αυτό το… αριστούργημα των περίεργων; Πως ο Ουρτάδο έκανε ρεκόρ σε κερδισμένα φάουλ; Πως ο Μπουζούκης μας έδειξε την σύνδεση μπάσκετ και ποδοσφαίρου, παίρνοντας την μπάλα με το χέρι από την μικρή περιοχή και φτάνοντας την ως την γραμμή του άουτ; Πως μπορεί να κλείνει τα μάτια στο επιθετικό φάουλ του Ουρτάδο στον Βίντα και να τα ανοίγεις, βλέποντας πέναλτι σε απομάκρυνση του Πήλιου με το στήθος και το μπράτσο; Είμαι απόλυτα βέβαιος, πως οι… ειδικοί της διαιτησίας, θα έχουν μια δικαιολογία για όλα.

Θα πει κάποιος, έπρεπε να το περιμένεις. Πόσο θα άφηναν την ΑΕΚ να πηγαίνει «τρένο». Εριξαν πριν από λίγες εβδομάδες τον μακελάρη, είχαν στήσει ιδανικό σκηνικό με τον Λεβαδειακό, αλλά δεν τους βγήκε τίποτα. Οπότε, έριξαν τα βαριά χαρτιά τώρα στο τραπέζι. Ο Τσιμεντερίδης είχε φάει αισχρό μπούλινγκ μετά την αναπάντεχη από κάθε πλευρά γκέλα του ΠΑΟΚ στην Λάρισα και όμως, ο Λανουά του έδωσε αυτό το παιχνίδι. Θαρρείς και ήταν μια δεύτερη… ευκαιρία, να δείξει πως καταλαβαίνει.

Οι κακοπροαίρετοι

Να πω για την ανακοίνωση του Βόλου στο ημίχρονο που ανέβηκε και κατέβηκε; Να πεις για την αποβολή του Νίκολιτς από τον Τσιμεντερίδη; Για το ακυρωμένο γκολ του Βάργκα; Ακόμα και την αστειότητα να δώσει κάρτα στις καθυστερήσεις στον Σιαμπάνη, ίσα ίσα για να εκτελέσει ξανά το ελεύθερο και να ροκανίσει περισσότερο χρόνο. Όλα ήταν τακτοποιημένα και σωστά καμωμένα. Η ΑΕΚ έχασε το μυαλό της, εκνευρίστηκε, αλλά έδειξε μαζί και τα άντερα που έχει ως ομάδα. Είναι μια ομάδα που καταφέρνει να μένει όρθια ακόμα και στις μεγαλύτερες προκλήσεις.

Κάποιος κακοπροαίρετος, θα μπορούσε να πει, πως ήταν αναγκαίο να υπάρξει τώρα αυτό το «τρομοκρατικό» χτύπημα. Μια εβδομάδα πριν το ματς του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, όπου δεν γίνεται να κερδίσουν και οι δύο. Οπότε, δεν θα έπρεπε να ξεμακρύνει πολύ η ΑΕΚ στην βαθμολογία. Ευτυχώς, στο ποδόσφαιρο μας δεν υπάρχουν τέτοιοι τύποι, όλα λειτουργούν αρμονικά. Όπως βέβαια, μόνο φήμες ανυπόστατες θα είναι αυτά πως πλησιάζει το διαιτητικό φινάλε του Γιάννη Παπαδόπουλου και τώρα βρίσκεται σε ένταση και πίεση.

Η ΑΕΚ έμεινε πρώτη

Αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα; Πως ό,τι και εάν έκαναν, όσο και εάν προσπάθησαν μεθοδικά και συντονισμένα, η ΑΕΚ είναι πολύ σκληρή για να «πεθάνει». Αυτό το γκολ του Ρέλβας στις καθυστερήσεις, εκεί που ο άτεγκτος Τσιμεντερίδης έδωσε μόνο επτά λεπτά με δύο χρήσεις VAR και με αμέτρητες διακοπές από τους παίκτες του Βόλου, πρέπει να «πόνεσε» πολύ κόσμο. Η ΑΕΚ έμεινε πρώτη, δεν μπόρεσαν ούτε με αυτούς τους «καμικάζι» να την ρίξουν από την κορυφή. Αλλά είμαι πεπεισμένος, πως κάθε εβδομάδα θα εκτίθενται ολοένα και περισσότερο για να πετύχουν το σχέδιο τους.

Βρισκόμαστε σε ένα πρωτάθλημα που ομάδες αλλάζουν ολόκληρες τις 11άδες από παιχνίδι σε παιχνίδι, που δηλώνονται μια ντουζίνα τιμωρημένοι και τραυματίες της τελευταίας στιγμής γιατί έρχονται άλλα ματς, που οι φιλίες αλλάζουν από εβδομάδα σε εβδομάδα και κάτι κερδίζουν πριν από ένα κρίσιμο παιχνίδι, για να είναι πιο χαλαροί στην συνέχεια. Εδώ στο ελληνικό ποδόσφαιρο γίνονται αυτά. Αλλά όλοι εκείνοι που ταξίδεψαν στον Βόλο, αυτοί που έκαναν ένα ρεκόρ που θα μείνει για χρόνια ακατάρριπτο, θα είναι εκεί να τους θυμίζουν πως στο τέλος δεν μπορούν να νικήσουν με όλους εκείνους που βάζουν ως πρωτοπαλίκαρα.

Ηταν ένα δυνατό χτύπημα. Δεν θα είναι το τελευταίο. Η ΑΕΚ πρέπει να μάθει απ’ αυτό, να μάθει να μην χαλάει το μυαλό και το παιχνίδι της. Συμβαίνουν πολλά γύρω μας, αλλά το σημαντικό είναι πως η ΑΕΚ παραμένει πρώτη. Αυτό χαλά όλα τα σχέδια που έχουν καταρτίσει. Τέτοιες διαιτησίες θα υπάρξουν φαντάζομαι κι άλλες. Μόνο που στο τέλος, δεν θα τους περάσει. Γιατί όσο και αν προσπαθούν, ακόμα και οι ίδιοι ντρέπονται για όσα κάνουν και τα ξεφτιλίκια τους. Ας δουν την ΑΕΚ (και τον Παναθηναϊκό) να παίζουν στην Ευρώπη και ας απολαύσουν ομάδες στους «16».