Ιράν: Προειδοποιήσεις στα πλοία που περνούν τα Στενά του Ορμούζ

Τη Δευτέρα αναμένονται οι κυρώσεις των ΗΠΑ στο Ιράν

Νέες προειδοποιήσεις στα εμπορικά πλοία που παραβιάζουν τους κανονισμούς διέλευσης των Στενών του Ορμούζ, ανακοίνωσε η Ιρανική κρατική Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου (PGSA) την Κυριακή.

Σε μία σειρά αναρτήσεων στο Χ την Κυριακή, η PGSA δήλωσε ότι τα πλοία ενδέχεται να υποστούν κυρώσεις, όπως η κράτηση ή η κατάσχεση, υποδηλώνοντας πιθανούς κινδύνους για τη ναυτιλία μέσω μιας από τις πιο στρατηγικά σημαντικές πλωτές οδούς του κόσμου.

Η αρχή προέτρεψε τους ιδιοκτήτες φορτίων που πραγματοποιούν μεταφορές προς ή από τον Περσικό Κόλπο να εξετάσουν τον κατάλογο που ονόμασε «Ασυμμόρφωτα Σκάφη» πριν από τη ναύλωση πλοίων, προκειμένου να αποφύγουν πιθανά προβλήματα.

Το «ιρανικό μπούμερανγκ»

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ προειδοποίησε χθες Κυριακή τις ΗΠΑ ότι ο «οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου» στον οποίο ετοιμάζονται να προχωρήσουν εναντίον του Ιράν, επιβάλλοντας ακόμη πιο σκληρές οικονομικές κυρώσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία, θα πλήξει τελικά τις ίδιες.

Μέσω X ο Γκαλιμπάφ μοιράστηκε ένα σκίτσο που χαρακτήρισε το «ιρανικό μπούμερανγκ».

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη Τετάρτη την πρόθεσή του να αυξήσει δραματικά την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη, απειλώντας όσες χώρες παρέχουν «υποστήριξη» στην ιρανική οικονομία με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς ωστόσο να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Ο υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησής του, ο Σκοτ Μπέσεντ, αναμένεται να ενημερώσει τον Τύπο τη Δευτέρα για τα μέτρα, που χαρακτήρισε «τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία».

Ιρανικά κρατικά ΜΜΕ φάνηκαν να αντιμετωπίζουν ψύχραιμα τις αμερικανικές απειλές. Οι ΗΠΑ προσπαθούν εδώ και χρόνια να προκαλέσουν ασφυξία στην ιρανική οικονομία κόβοντας όλους τους οικονομικούς δεσμούς του κόσμου με την Τεχεράνη, παρατήρησε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, αλλά η χώρα «έμαθε να παρακάμπτει» τους αμερικανικούς περιορισμούς, είναι «πολύ ικανή» σε αυτό.

Πηγή: newsbomb.gr