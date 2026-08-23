Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Κραν Μοντανά για βία κατά της συζύγου του

Υπό προσωρινή κράτηση τέθηκε ο ιδιοκτήτης του μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά, όπου έχασαν τη ζωή τους 41 άτομα από φωτιά, με την κατηγορία της άσκησης σωματικής βίας στη σύζυγό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ελβετικού δικτύου Léman Bleu, τις οποίες επιβεβαίωσε το RTS, ο Ζακ Μορέτι φέρεται να κατηγορείται για άσκηση σωματικής βλάβης εις βάρος της συζύγου του, Τζέσικα, με το περιστατικό να σημειώνεται τη νύχτα της 11ης προς 12η Αυγούστου στην κατοικία τους στο καντόνι του Βαλέ.

Όπως αποκαλύπτει μάλιστα το δίκτυο Léman Bleu, τα τραύματα που υπέστη η Τζέσικα Μορέτι ήταν τόσο σοβαρά ώστε χρειάστηκε να νοσηλευτεί, ενώ δεν έγιναν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες ούτε εάν έχει πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Τι υποστηρίζουν οι δικηγόροι τους

Σε ανακοίνωσή τους, οι δικηγόροι τους ανέφεραν: «Τα συγκεκριμένα περιστατικά, τα οποία διερευνώνται στο πλαίσιο ξεχωριστής διαδικασίας από την έρευνα για την πυρκαγιά, αφορούν αποκλειστικά την προσωπική τους ζωή και, ως εκ τούτου, δεν θα προβούμε σε κανένα σχόλιο».

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με τους δικηγόρους τους, το περιστατικό αυτό δεν θα πρέπει να συγχέεται με την τραγωδία στο μπαρ τους στο Κραν Μοντανά, αλλά εντάσσεται σε «ένα πλαίσιο που δεν μπορεί να αγνοηθεί, εκείνο μιας ιδιαίτερα έντονης δοκιμασίας, την οποία οι Μορέτι προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν μαζί από την 1η Ιανουαρίου.

Η φωτιά στο μπαρ του Κραν Μοντανά που στοίχισε τη ζωή σε 41 άτομα

Υπενθυμίζεται πως η πυρκαγιά που ξέσπασε στο νυχτερινό τους κέντρο ανήμερα της Πρωτοχρονιάς οδήγησε στο θάνατο 41 άτομα ενώ 115 άλλοι τραυματίστηκαν. Ο Ζακ Μορέτι και η σύζυγός του περιλαμβάνονται μεταξύ των 16 κατηγορουμένων στην υπόθεση και αντιμετωπίσουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, εμπρησμό και πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών, όλα από αμέλεια.

Πηγή: iefimerida.gr