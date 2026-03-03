«Έδεσε» με πολυετές συμβόλαιο τον Ομπστ στο Μόναχο η Μπάγερν

Σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο Ρόμπερτ Χέζελ, η Μπάγερν «έδεσε» τον Αντρέας Ομπστ με πολυετές συμβόλαιο στο Μόναχο.

Ο Αντρέας Ομπστ βρέθηκε στο στόχαστρο αρκετών ομάδων της Euroleague για το ερχόμενο καλοκαίρι, με τον Γερμανό σουτέρ να δείχνει πως δύσκολα θα μείνει στην Μπάγερν και τη νέα περίοδο.

Ωστόσο η βαυαρική ομάδα έκανε τα πάντα για να τον κρατήσει στο ρόστερ της. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Γερμανός δημοσιογράφος Ρόμπερτ Χέζελ η Μπάγερν έχει κάνει πρόταση στον Ομπστ για νέο πολυετές συμβόλαιο, με τις δυο πλευρές να βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία.

Συνολικά, ο Ομπστ μετράει 140 παιχνίδια με τη φανέλα της Μπάγερν στην EuroLeague από τη σεζόν 2021/22, έχοντας κατά μέσο όρο 9.1 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ, ενώ την τρέχουσα σεζόν μετρά 15.5 πόντους (, 2 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ ανά 26' συμμετοχής σε 26 παιχνίδια.