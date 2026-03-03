Σε κυκλοφορία και σε χαμηλές τιμές τα εισιτήρια των play offs

Σε κυκλοφορία από σήμερα Τρίτη (3/3) τέθηκαν τα εισιτήρια για τα playoffs του Μουντιάλ 2026 που θα διεξαχθούν αυτόν το μήνα στο Μεξικό, όπως ανακοίνωσε η FIFA.

Οι τιμές τους είναι ιδιαίτερα χαμηλές τιμές σε σύγκριση με τις αναμετρήσεις της τελικής φάσης, με τους φιλάθλους που θέλουν να παρακολουθήσουν τους αγώνες να μπορούν να το κάνουν αγοράζοντας εισιτήριο από μόλις 11,33 δολάρια.

Το τουρνουά θα καθορίσει δύο από τις τελευταίες έξι χώρες που θα προκριθούν στο πρώτο Μουντιάλ των 48 ομάδων, το οποίο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου.

Το Ιράκ, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Βολιβία, η Νέα Καληδονία, η Τζαμάικα και το Σουρινάμ θα αγωνιστούν σε δύο στάδια που θα φιλοξενήσουν επίσης αγώνες της τελικής φάσης του επερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Γουαδαλαχάρα και το Μοντερέι θα φιλοξενήσουν το διηπειρωτικό τουρνουά playoffs από τις 26-31/3, με τη FIFA να αναφέρει ότι οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονται από 11 δολάρια.

Οι τιμές αυτές έρχονται σε έντονη αντίθεση με την τελική φάση, όπου το υψηλό κόστος έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους φιλάθλους. Το φθηνότερο εισιτήριο για την τελική φάση κοστίζει 60 δολάρια, όμως η δυναμική τιμολόγηση και η μεταπώληση έχουν αφήσει πολλούς φιλάθλους εκτός.