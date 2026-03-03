Κικίλιας: «Τουλάχιστον 10 πλοία με ελληνική σημαία βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο»

«Η κατάσταση αυτή είναι ανησυχητική και προκαλεί μεγάλη ανησυχία» δήλωσε στο Reuters o υπουργός Ναυτιλίας.

Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας διευκρίνισε ότι πέντε ακόμη πλοία βρίσκονται εκτός των ορίων του Περσικού Κόλπου.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, τα πλοία αυτά περιλαμβάνουν στο πλήρωμά τους δεκάδες Έλληνες ναυτικούς, ενώ συνολικά στην ευρύτερη περιοχή δραστηριοποιούνται περισσότερα από 325 πλοία ελληνικών συμφερόντων. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ανώτερο στέλεχος των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης δήλωσε ότι το Ιράν θα ανοίξει πυρ εναντίον οποιουδήποτε πλοίου επιχειρήσει να περάσει το Στενό του Ορμούζ.

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι το Υπουργείο διατηρεί ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τα σκάφη επί 24ώρου βάσεως. Παράλληλα, τόνισε πως ήδη από το Σάββατο έχει εκδοθεί σύσταση προς τα πλοία να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη ζώνη, επισημαίνοντας ότι η προστασία των πληρωμάτων παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, η Ελλάδα αποτελεί κυρίαρχη δύναμη στη διεθνή ναυτιλία, καθώς ελέγχει έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς στόλους στον κόσμο.

«Η κατάσταση αυτή είναι ανησυχητική και προκαλεί μεγάλη ανησυχία, και εύχομαι η παγκόσμια ναυτιλία να μένει εκτός πολεμικών συγκρούσεων», δήλωσε στο Reuters ο κ. Κικίλιας, όταν ρωτήθηκε για την ασφάλεια των ναυτικών και το πώς μπορούν να προστατευθούν.

«Η παγκόσμια ναυτιλία συνδέεται άμεσα με το παγκόσμιο εμπόριο, το οποίο όλοι έχουν ανάγκη. Και φυσικά οι ναυτικοί δεν φέρουν καμία ευθύνη», πρόσθεσε ο κ. Κικίλιας.

«Είμαστε σε επικοινωνία μαζί τους μέρα και νύχτα, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Είμαι χαρούμενος που είναι καλά, αλλά ανησυχώ, και φυσικά ανησυχούμε όλοι, επειδή η περιοχή βρίσκεται σε κίνδυνο», είπε και πρόσθεσε: «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να προκύψουν μεγαλύτερα προβλήματα».

Πηγή: ethnos.gr