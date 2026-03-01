Τελείωσαν τα αστεία

Ο ΠΑΟΚ έπαιξε όπως έπρεπε για να κλειδώσει το τρίποντο, ο Ντέλιας επέστρεψε, ο Ζαφείρης οργιάζει. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας

Ο πόντος που έκλεψε η φρέσκια ΑΕΚ από τον Βόλο στο 98’, ίσως και να μετρίασε λίγο ένα πολύ καλό απόγευμα για τον ΠΑΟΚ μετά από καιρό.

Προφανώς η ομάδα του Λουτσέσκου δεν έπρεπε να έχει νέα απώλεια. Και οι πρώτοι που το κατάλαβαν αυτό, ήταν οι παίκτες του Λουτσέσκου που επί 90 λεπτά δεν έδωσαν φάση στον Αστέρα.

Με τον Γιάννη Μιχαηλίδη να δίνει εξαιρετική ποιότητα στην πίσω ζώνη και έξοχες τοποθετήσεις, ο ΠΑΟΚ πήρε τον έλεγχο του αγώνα από το πρώτο λεπτό. Ζαφείρης και Καμαρά έκαναν εξαιρετική δουλειά, ο Γερεμεγιεφ ήταν πολυ κινητικός και ο Χατσίδης πάλι βρήκε γκολ και μάλιστα νωρίς, κάνοντας τη ζωη του ΠΑΟΚ πιο εύκολη.

O Τέιλορ ήταν σοβαρός και έπαιξε σωστά, ο Τσιφτσής έβγαλε το πιο ξεκούραστο μεροκάματο της αγωνιστικής.

Το αποτέλεσμα βέβαια έπρεπε να κλειδώσει νωρίτερα, όμως ο ΠΑΟΚ απώλεσε και πολλές ευκαιρίες και πολλές προϋποθέσεις.

Μάλλον ήταν γραφτό να συμβεί αυτό, όταν θα έμπαινε ο Κωνσταντέλιας μέσα. Η ποιότητά του δημιούργησε ευκαιρίες, ο Αστέρας έχασε την όποια ισορροπία είχε, απλά χρειάστηκε μία εξαιρετική ενέργεια του Ζαφειρη, το καθαρό μυαλό του Μύθου που έκανε την ασίστ και το εύκολο πλασέ του Ζιφκοβιτς.

Ο ΠΑΟΚ παρά τα όσα πέρασε, έχει την ευκαιρία την Τετάρτη με ένα τρίποντο να πιάσει κορυφή. Εκεί μάλλον δεν θα έχει τον Κένι που αποχώρησε τραυματίας, αλλά δεν πρέπει να έχει σοβαρή ζημιά. Στο Καραισκάκη πιθανότατα θα παίξει.

Σε γενικές γραμμές ο ΠΑΟΚ μετράει πολλά κέρδη αυτό το απόγευμα. Η απώλεια της ΑΕΚ, το δικό του τρίποντο, η επιστροφή Ντέλια και Ιβάνουσετς, η ξεκούραση Τάισον, Μειτέ, Κεντζιόρα που μπαίνουν στο κάδρο άμεσα.

Σε άλλα νέα, αυτό που κάνει η ΑΕΚ σε κάθε παιχνίδι, αυτή η εικόνα του αλάφρονα Νίκολιτς στο ημίχρονο, αυτή η αίσθηση πως θα πάρει νταιλίκι το κάθε παιχνίδι, αρχίζει και γίνεται ενοχλητική.

Αρχικά, είναι η μόνη που το κάνει και μάλιστα στοχευμένα. Δεύτερον, χαλάει τις ισορροπίες του πρωταθλήματος με τον τρόπο που πιέζει τους διαιτητές. Μπορεί το αφήγημά να τους συσπειρώνει, αλλά δεν παίζουν μόνοι τους στο πρωτάθλημα. Θα πρέπει να σέβονται και τους αντιπάλους τους.