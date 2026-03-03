To «112» διέκοψε Challenger τουρνουά υπό τον φόβο βομβαρδισμών! (vid)

Κατά τη διάρκεια Challenger τουρνουά στη Φουτζάιρα των Εμιράτων, ακούστηκαν σειρήνες του «112» και η δράση διακόπηκε άμεσα υπό την απειλή βομβαρδισμών!
Όπως γίνεται αντιληπτό στο παρακάτω βίντεο, παίκτες, διαιτητές, ball kids εκκένωσαν άμεσα το court, με το τουρνουά να ακυρώνεται το... τάχιστο δυνατόν, λόγω της έντασης που επικρατεί στην περιοχή.
Simply insane. Fujairah challenger, taking places in UAE 🇦🇪 is suspended due to threat of air strike… pic.twitter.com/uLABn9Wptv— Regista Betting (@RegistaBetting) March 3, 2026