To «112» διέκοψε Challenger τουρνουά υπό τον φόβο βομβαρδισμών! (vid)

Οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται και πολλά event αναστέλλονται βίαια, ώστε να προστατευτούν ανθρώπινες ζωές.

Κατά τη διάρκεια Challenger τουρνουά στη Φουτζάιρα των Εμιράτων, ακούστηκαν σειρήνες του «112» και η δράση διακόπηκε άμεσα υπό την απειλή βομβαρδισμών!

Όπως γίνεται αντιληπτό στο παρακάτω βίντεο, παίκτες, διαιτητές, ball kids εκκένωσαν άμεσα το court, με το τουρνουά να ακυρώνεται το... τάχιστο δυνατόν, λόγω της έντασης που επικρατεί στην περιοχή.