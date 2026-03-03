Οι όψεις του ίδιου νομίσματος δείχνουν την ανισονομία

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου έψαξε και παραθέτει ακόμα μια πτυχή που δείχνει πολλά για όσα αντιμετωπίζει η ΑΕΚ και ο ανταγωνισμός

Η κουβέντα έχει χαθεί. Είναι και αυτό μια ικανότητα της προπαγάνδας, να θολώνει τόσο πολύ τα νερά, ώστε να μην μπορείς να δεις καθαρά τι κρύβεται από κάτω. Τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή και όσα συνέβησαν στον Βόλο, έχει μπει μπροστά η φάμπρικα πως η ΑΕΚ βρίσκεται μόνιμα σε φάση διαμαρτυρίας. Φαντάζει απίθανο να εκστομίζεται αυτό από τον Ολυμπιακό που δεν θυμάμαι ποτέ να έχει χάσει και να μην σηκώνει θέμα διαιτησίας ή τον ΠΑΟΚ, που έφτασε ως την ΟΥΕΦΑ για την διαιτησία του ματς με την Λυών και γκρίνιαζε για τον Τσιμεντερίδη στην Λάρισα. Αλλά σε αυτόν τον μαγικό τόπο, όλα συμβαίνουν.

Δεν θα σας πω μόνο το αυταπόδεικτο. Δηλαδή, πως η ΑΕΚ είναι η ομάδα που έχει μέχρι τώρα την πιο οδυνηρή απώλεια στόχου – μέσω του αποκλεισμού από το κύπελλο στο νοκ άουτ ματς με τον ΟΦΗ – δίχως να πει κουβέντα για την διαιτησία. Αντιθέτως, σε εκείνο το παιχνίδι θυμάμαι καλά πως είχε δοθεί έξτρα πριμοδότηση μέσω προσφοράς σε κοινωφελές ίδρυμα για λογαριασμό των Κρητικών, ενώ στον διαιτητή Παπαπέτρου είχε δοθεί μια φανέλα υπογεγραμμένη από τους παίκτες, χωρίς καμία γκρίνια. Αρα, καλό το παραμύθι, αλλά ξεμείναμε από δράκο.

Περί λάσπης

Κατά την παρουσία του στην γιορτή του enwsi.gr, ο Μάριος Ηλιόπουλος επανέλαβε τις αξίες πάνω στις οποίες πορεύεται. Μίλησε για το ευ αγωνίζεσθαι, για την τρέλα και το πάθος που έχει για να πετύχει, για την εναντίωση του στο ποδόσφαιρο της λάσπης. Κάποιοι έδειξαν έκπληκτοι και εξέφρασαν απορίες ποιους μπορεί να αφορά. Δεν θα απαντήσω για λογαριασμό του, αλλά επειδή η δράση φέρνει αντίδραση τις τελευταίες ημέρες βλέπω συνεχείς αναφορές στον τρόπο που αντιμετωπίζονται η ΑΕΚ και ο ανταγωνισμός της στην διάρκεια της σεζόν.

Μάθαμε πολλά για τις κίτρινες κάρτες που μοιράζονται αφειδώς, κυρίως από Ελληνες διαιτητές, στα ματς της ΑΕΚ. Εχουμε απόλυτη συνειδητοποίηση πως στην ΑΕΚ έχει σχηματιστεί ένα ρόστερ με παλιόπαιδα, εκείνα που αποκάλεσε συμμορία ο προπονητής τους και όλα δικαιολογούνται επαρκώς. Είδαμε τις τεράστιες διαφορές στα πέναλτι, που ανοίγουν σε σοκαριστικό επίπεδο αν δει κάποιος και τα πέναλτι που δόθηκαν σε βάρος της κάθε ομάδας. Συμπτώσεις θα πείτε, μπορεί κάποιος να θεωρεί σοφτ τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, μπορεί να είναι ένα στατιστικό λάθος.

Η ιστορία με τις κάρτες

Ωστόσο, υπάρχει και μια άλλη παράμετρος που μπορεί να δείχνει πολλά για τις συνθήκες διεξαγωγής του πρωταθλήματος και είναι αυτό που αφορά τις απουσίες με τις οποίες αντιμετωπίζουν οι «μικρομεσαίοι» τις ομάδες που ανταγωνίζονται για το πρωτάθλημα. Εβλεπα για παράδειγμα, πως η Κηφισιά υποδέχεται αύριο τον ΠΑΟΚ με απόντες τους Σιμόν, Ποκόρνι, Βιγιαφάνες, Χριστόπουλος, Πέρεθ, ενώ απουσιάζουν και οι Νούνελι και Αντόνισε. Μου είπαν, πως συνηθίζουν αυτού του τύπου οι ομάδες να «καθαρίζουν» από κάρτες στα ματς με τους «μεγάλους».

Κάθισα, λοιπόν, και έψαξα να βρω, τι έχουμε δει από το ξεκίνημα της σεζόν. Δεν έβαλα ματς που υπήρχε μόνο ένας απόντας από κάρτες, γιατί αυτό μπορεί να είναι συμπτωματικό και προφανώς δεν συνιστά κάτι που να χτυπά καμπανάκια. Δεν μπήκα καν σε διαδικασία να αναζητήσω παίκτες που μπορεί να είναι τραυματισμένοι πριν από τα παιχνίδια. Υπάρχουν μόνο εκείνα τα ματς που υπήρχαν σημαντικές απουσίες. Τι διαπίστωσα;

• 7η αγωνιστική, η Λάρισα δήλωσε τους Ατανάσοφ και Σαγκάλ απέναντι σε Ολυμπιακό (0-2)

• 8η αγωνιστική, ο Βόλος δήλωσε Κόμπα και Κάργα για το ματς με ΠΑΟΚ (0-3)

• 9η αγωνιστική, ο Πανσερραϊκός δήλωσε Ντε Μάρκο, Ρουμιάντσεβ, Λιάσος, Νάνελι, Λύρατζη με τον ΠΑΟΚ (0-5)

• Την 11η αγωνιστική η Κηφισιά δήλωσε τους Πέρεθ, Πόμπο, Μποτία, Ραμίρες, Παντελίδη, Μαϊντάνα κόντρα στον ΠΑΟΚ (0-3)

• Την 15η αγωνιστική Κηφισιά δήλωσε τους Σιμόν, Λαρουσί, Αμανί κόντρα στον Ολυμπιακό (1-1)

• Την 16η αγωνιστική ο Ατρόμητος δήλωσε τους Τσιγγάρα και Οζέγκοβιτς απέναντι στον Ολυμπιακό (0-2)

• Την 17η αγωνιστική ο ΟΦΗ δήλωσε τους Ανδρούτσο, Λαμπρόπουλο, Νους κόντρα στον ΠΑΟΚ και ο Αστέρας Τρίπολης τους Μουνιόθ, Τριανταφυλλόπουλο με τον Ολυμπιακό (0-3)

• Την 18η αγωνιστική ο Αστέρας Τρίπολης δήλωσε τους Γιαμπλόνσκι, Τσίκο, Αλάγκμπε απέναντι στην ΑΕΚ (0-1) και ο Βόλος τους Κόμπα, Μαρτίνες, Ασεχνούν, Σιαμπάνη, Χέρμανσον, Μύγα απέναντι στον Ολυμπιακό (0-1)

• Την 19η αγωνιστική ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός 4-1 εξέτισαν ποινές οι Κάλινιν, Μπρουκς, Λύρατζης, Ομεόνγκα

• Την 22η αγωνιστική στο Ολυμπιακός Παναιτωλικός 2-0 εξέτισαν οι Μπουχαλάκης, Μανρίκε

• Και τέλος, την Κυριακή για την 23η αγωνιστική στο ΠΑΟΚ Αστέρας 2-0 δηλώθηκαν οι Μουνιόθ, Καστάνο.

Κάτι πρέπει να αλλάξει

Συμπέρασμα: μάλλον η ΑΕΚ δεν εκτιμάται από ομάδες αυτού του επιπέδου ως δυνατός αντίπαλος ή παιχνίδι από χέρι χαμένο, ώστε να δηλώσουν πολλούς παίκτες για να καθαρίσουν σε αυτό. Δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά, πως σε σειρά τόσων αγώνων, υπάρχουν ματς που λείπουν δύο και παραπάνω κόντρα στον Ολυμπιακό ή τον ΠΑΟΚ, αλλά απέναντι στην ΑΕΚ συνέβη μέχρι τώρα μόνο σε ένα παιχνίδι. Θα πείτε συμβαίνουν κι αυτά και κάποιες φορές, μπορεί να διαμορφώνουν και καταστάσεις.

Οι παλιότεροι ενδεχομένως θα θυμούνται, πως σε περιόδους των «καμικάζι», υπήρχαν ματς που έμοιαζαν σημαδεμένα. Πριν από ντέρμπι, δεν έδινε και πολλά η επιλογή να αποβληθεί ο καλύτερος ή ένας κομβικός παίκτης της αντιπάλου ομάδας. Γι’ αυτό και οριοθετήθηκε η επιλογή των τεσσάρων αγώνων, ώστε να αποφεύγεται αυτό. Αλλά εάν και τούτο τείνει να εργαλειοποιηθεί, τότε θα πρέπει να βρεθεί μια διαφορετική μέθοδος, που θα τηρεί κάποια έννοια ισονομίας στο πρωτάθλημα μας.