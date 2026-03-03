«Θα καούμε ζωντανοί»: Βίντεο φέρεται να δείχνει Έλληνες ναυτικούς εγκλωβισμένους στον Περσικό

Συγκλονιστικά πλάνα που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα e-nautilia.gr φέρεται να απεικονίζουν Έλληνες ναυτικούς που βρίσκονται εγκλωβισμένοι εν μέσω πυρών στον Περσικό Κόλπο.

Συγκλονιστικά πλάνα που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα e-nautilia.gr φέρεται να απεικονίζουν Έλληνες ναυτικούς που βρίσκονται εγκλωβισμένοι εν μέσω πυρών στον Περσικό Κόλπο.

Στο βίντεο, το οποίο εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καταγράφεται η στιγμή που πύραυλοι και drones εκρήγνυνται κοντά στο ελληνόκτητο πλοίο. Στο ηχητικό ακούγονται οι ναυτικοί να περιγράφουν με αγωνία την κατάσταση, εκφράζοντας φόβους για τη ζωή τους και ζητώντας να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Χαρακτηριστικά, κάποιος ακούγεται να λέει: «Δεν πάμε να φύγουμε; Θα καούμε ζωντανοί εδώ. Πού μας στείλανε;».

Το e-nautilia.gr επισημαίνει ότι, προς το παρόν, δεν είναι δυνατή η ανεξάρτητη διασταύρωση της εγκυρότητας του υλικού, ούτε ο προσδιορισμός της ακριβούς τοποθεσίας ή του χρόνου λήψης του βίντεο.

Παρακάτω το βίντεο:

Πηγή: ethnos.gr