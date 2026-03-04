Ο Ριτς Πολ υπερασπίστηκε τον Λεμπρόν μετά τα σχόλια του Μπάιρον Σκοτ

Ο Ριτς Πολ με… έμμεσο τρόπο αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Μπάιρον Σκοτ, ο οποίος τόνισε πως ο Λεμπρόν Τζέιμς πρέπει να αποχωρήσει από τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο Μπάιρον Σκοτ σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον Λεμπρόν Τζέιμς και τόνισε πως πρέπει να αποτελέσει παρελθόν από τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο ατζέντης του «Βασιλιά», Ριτς Πολ, μιλώντας στο «Game Over» podcast, αναφέρθηκε με έμμεσο τρόπο σε αυτές τις δηλώσεις.

«Μπορείς να πεις ή να κάνεις κάτι που φαίνεται ή αισθάνεται καλό εκείνη τη στιγμή, αλλά φαίνεται ανόητο και πιθανώς είναι ανόητο και παραμένει ανόητο για πάντα. Εμένα πάντα μου έμαθαν να σέβομαι τους μεγαλύτερους. Να σέβομαι τους πάντες, αλλά σίγουρα να σέβομαι τους μεγαλύτερους.

Αλλά κάποια μέρα κάθομαι εκεί και σκέφτομαι, και βλέπω πράγματα, και σκέφτομαι, αλλά τι γίνεται όταν οι μεγαλύτεροι κάνουν πράγματα ή λένε πράγματα που πραγματικά δικαιολογούν την έλλειψη σεβασμού. Και έχουν συμβεί πολλά τέτοια πράγματα» είπε ο Πολ, δείχνοντας έμμεσα τον Σκοτ και την «επίθεσή» του στον Λεμπρόν.