O Oυεμπανιάμα γίνεται μέτοχος στην ομάδα που ανδρώθηκε μπασκετικά

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα ανακοίνωσε την απόφασή του να γίνει μέτοχος στην Ναντέρ, στην ομάδα που αγωνίστηκε από τα 10 έως τα 17 του χρόνια.

Ο 22χρονος σούπερ σταρ των Σαν Αντόνιο Σπερς αποκάλυψε με συνέντευξή του στην «Equipe» την απόφασή του να επενδύσει στη Ναντέρ και να γίνει μέτοχος στον σύλλογο με τον οποίο έκανε τα πρώτα μπασκετικά του βήματα.

Παραχωρώντας κοινή συνέντευξη στο κορυφαίο γαλλικό Μέσο μαζί με τον πρόεδρο της ομάδας, Φρεντερίκ Ντοναντιέ, ο Γάλλος σταρ δήλωσε πως σκοπός του είναι να βοηθήσει την ομάδα στην οποία αγωνίστηκε από τα 10 μέχρι τα 17 του, να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί, δείχνοντας από νωρίς της επιχειρηματικές του σκέψεις για το μέλλον.



Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:



«Δεν θυμάμαι ποιος προσέγγισε ποιον πρώτος, αλλά συνέβη φυσικά. Μαζί με τον Φρεντερίκ Ντοναντιέ είχαμε την ίδια επιθυμία. Πρώτα απ’ όλα, γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Γαλλία. Θέλω να έχω αντίκτυπο στο γαλλικό μπάσκετ και στη Ναντέρ, γιατί εκεί νιώθω σαν στο σπίτι μου. Θέλω να εξελιχθώ μαζί με τη Ναντέρ, να βοηθήσω τον σύλλογο να αναπτυχθεί.



Θα είμαι μέτοχος, φυσικά. Αλλά το ζήτημα δεν είναι οικονομικό αυτή τη στιγμή. Η πραγματικότητα είναι ότι ούτε η ζωή του συλλόγου, ούτε η δική μου θα αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη με αυτή τη συμμετοχή. Ωστόσο, δεν είναι τεχνητό, ούτε καν επιχειρηματικό. Πρόκειται πρωτίστως για συναίσθημα. Κάτι που έχει πολύ νόημα».