Ξεχάστε την Άρσεναλ, η Λίβερπουλ είναι το Νο1 σε γκολ από στημένα το 2026!

Unpopular, σίγουρα. Opinion, όχι. Γιατί αποτελεί πλέον fact, η Λίβερπουλ είναι η πρώτη ομάδα σε γκολ από στημένες φάσεις στο έτος που διανύουμε.

Άρσεναλ και Άρσεναλ, έχουμε γίνει bored να ακούμε για την Άρσεναλ. Σαρώνει με τα κόρνερ. Έχει ήδη 16 φέτος στην PL, έχει ισοφαρίσει το ρεκόρ της, πάει για το καλύτερο ever, έχει προηγηθεί 1-0 σε 9 από τα 29 ματς της με αυτό τον τρόπο. «Στημένες φάσεις και Ράγια», έγραψε το site της Premier League για το πλάνο της. Όμως μέσα στο 2026, μια άλλη ομάδα είναι πρώτη στη σχετική κατηγορία. Λίβερπουλ.

Οι Reds εκτοξεύτηκαν με την τελευταία τους εμφάνιση στο πρωτάθλημα, βάζοντας 3 γκολ από κόρνερ στον αγώνα με την Γουεστ Χαμ στο Anfield (5-2). Δεν χρειάζεται να είμαστε σπάνια μυαλά για να διαπιστώσουμε ότι στημένες φάσεις μπαίνουν όλο και πιο συχνά στη ζωή όλων των συλλόγων, που προσλαμβάνουν ειδικούς σε αυτόν ακριβώς τον τομέα. Η Μπρέντφορντ μάλιστα, την οποία οι προβλέψεις ήθελα στην Championshiop από το καλοκαίρι, έχει manager κάποιον που ήταν προπονητής στημένων φάσεων.

Πέρα από τη μελέτη των καταστάσεων και την τακτική, σημαντικό στις dead-balls είναι αυτοί που θα δώσουν «μάχες» στον αέρα να διαθέτουν τα κατάλληλα σωματικά χαρακτηριστικά. Στην Άρσεναλ οι περισσότεροι είναι έτσι, όμως και στην Λίβερπουλ υπάρχουν εκείνοι που κάνουν τη δουλειά. Από τότε που μπήκε το νέο έτος, οι Reds μετέτρεψαν την αδυναμία σε όπλο. Στο πρώτο μισό της σεζόν δεν υπήρχε άλλη με λιγότερα γκολ από στημένα, από το 2026, δεν υπάρχει καμία με περισσότερα.

ΟΜΑΔΑ ΓΚΟΛ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 9 ΑΡΣΕΝΑΛ 6 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 6 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 5 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 5 ΕΒΕΡΤΟΝ 4 ΤΟΤΕΝΑΜ 4

Το σερί με γκολ μόνο από στημένες φάσεις έσπασε το Σάββατο (28/02), όταν ο Γκάκπο σκόραρε από open-play. Είχε ξεκινήσει από το τελευταίο στο 4-1 επί της Νιούκαστλ στο Anfield, με τον Κονατέ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από κόρνερ και ακολούθησαν, το φάουλ του Σομποζλάι με την Σίτι, η κεφαλιά του Φαν Ντάικ από κόρνερ στην Σάντερλαντ και εκείνο του ΜακΆλιστερ με την Φόρεστ από πλάγιο άουτ.

Την ώρα που όλοι αντανακλαστικά λένε «Άρσεναλ» στην ερώτηση «ποια έχει φέτος τα περισσότερα γκολ από στημένα;» η σωστή απάντηση είναι «Λίβερπουλ». Ακόμα βάζει γκολ από κόρνερ στην Γουέστ Χαμ. «Κάποιες λεπτομέρειες έχουν αλλάξει στην άμυνα και την επίθεση, το στήσιμό μας είναι διαφορετικό» είπε μετά το 5-2 ο Άρνε Σλοτ. «Κάναμε πολλές ευκαιρίες από στημένα στο πρώτο μισό της σεζόν, όμως σχεδόν πάντα, στην πρώτη φάση δεχόμασταν γκολ. Σήμερα, συμβαίνει το αντίθετο».

Η Λίβερπουλ έδωσε 400+ εκατ. ευρώ για 3 επιθετικογενείς παίκτες το καλοκαίρι. Παίκτες για να βοηθήσουν να έρθουν τα γκολ, όμως, όπως συμβαίνει και στην Άρσεναλ, βρίσκει λύσεις και με άλλο τρόπο. Το μόνο που μετρά στην τελική είναι το αποτέλεσμα και αφού έρχεται αυτό, όλα είναι μια χαρά. Το άθλημα εξελίσσεται, οι αντίπαλοι βρίσκουν νέους τρόπους για να κάνουν τη δουλειά, αν μείνεις στάσιμος θα σε προσπεράσουν.

138 - 17.6% of the goals scored in the Premier League this season have come via corners (138 / 783), the highest percentage in a season in Premier League history. Set. pic.twitter.com/a0SdMPA3lm — OptaJoe (@OptaJoe) March 2, 2026

Οι Reds το κατάλαβαν αυτό και μπήκαν στο hype ολόκληρης της Premier League, δεν είναι μόνο η Άρσεναλ με αυτό το μοτίβο. Αυτή η μέθοδος σκοραρίσματος μάλιστα, ήταν μια από τις βασικές επί των ημερών του Γίργκεν Κλοπ, τότε που όποιος τολμούσε να πει κακή κουβέντα μπορούσε να βρεθεί ακόμα και στη… φυλακή. Η Λίβερπουλ είχε την πρωτιά στα γκολ από στημένες φάσεις με τον Γερμανό τις σεζόν 2018-19 [1η με 22], 2019-20 [1η με 17], το 2021-22 [2η με 19].

Και μέσα από τα στημένα, ήρθε το «ίσιωμα». Οι πρωταθλητές έχουν 6 νίκες στα τελευταία 7 ματς. Free-points λένε στο τένις, όταν τους παίρνεις εύκολα από το σερβίς. Όμως, όπως και στα courts, έτσι και στο ποδόσφαιρο, πρέπει πρώτα να δουλέψεις πολύ σκληρά για να πάρεις κάτι, φαινομενικά, εύκολα…