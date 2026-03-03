Καλιανιώτης: «Μοναδικός στόχος το πλεονέκτημα έδρας, κανένας δε μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό μας»

Η ΝΕ Μεγαρίδος επικράτησε με 89-78 του Πρωτέα Βούλας, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Elite League, και ο φόργουορντ-σέντερ των νικητών, Γιώργος Καλιανιώτης, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άκου τι έκανες» του EOK WebRadio μιλώντας για τον στόχο της ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τη νίκη επί του Πρωτέα Βούλας: «Πιστεύω σίγουρα “κλειδί” ήταν η εμφάνιση του Παπαγεωργίου, είχαμε πέντε διψήφιους σκόρερς. Είχαμε πολυφωνία στην επίθεση, στην άμυνα βρήκαμε τον τρόπο να γίνουμε σκληροί. Η ομάδα έχει μπει σε έναν σωστό δρόμο κι έχουμε 5-1 ρεκόρ απ’ όταν ήρθα στα Μέγαρα. Υπάρχει καλό κλίμα, τα αποδυτήρια είναι εντάξει και παίζουμε σαν ομάδα, έχουμε χημεία. Δε μας νοιάζει ποιος θα βάλει 20 πόντους, αυτή είναι η νοοτροπία μας».

Για τους διαφορετικούς πρωταγωνιστές σε κάθε αγώνα: «Το να είσαι απρόβλεπτη ομάδα είναι θετικό. Στα Μέγαρα υπάρχουν ρόλοι, ο καθένας στην καλή του μέρα βγαίνει μπροστά, θα παίξει και θα πάρει τις περισσότερες μπάλες. Αυτό είναι ένα “κόλπο” του κόουτς Μάνταλου, μπορεί να πάρει το 101% από κάθε παίκτη».

Για το αν αποτελεί στόχος η τετράδα στην κανονική διάρκεια: «Είπαμε να είμαστε λίγο ταπεινοί, ωστόσο, μετά τις νίκες απέναντι σε Βίκο και Πρωτέα, είναι στόχος το πλεονέκτημα έδρας στα play-offs, δεν υπάρχει κάτι άλλο».

Για το υπόλοιπο της κανονικής διάρκειας: «Κάθε αγωνιστική είναι ξεχωριστή, μην “παίρνει το κεφάλι μας αέρα”. Έχουμε σημαντικά ματς μπροστά μας, όπως με τον Α.Σ. Παπάγου και το Λαύριο. Ο στόχος είναι καθαρά το πλεονέκτημα έδρας, μπορούμε να πάμε ψηλά».

Για το αγωνιστικό στυλ της ομάδας: «Εμείς θέλουμε να θέσουμε και να ελέγχουμε τον ρυθμό μας. Αν το καταφέρουμε, καμία ομάδα δε μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό και τα “φρέσκα” πόδια μας. Μπορεί να ακολουθήσουν για 10-20 λεπτά. Εμείς έχουμε συνηθίσει να κάνουμε προπόνηση σε αυτές τις εντάσεις. Η προπόνηση γίνεται κάθε μέρα στο 200, ακόμα και στο 300%. Όλα ξεκινούν από την άμυνα. Έτσι, βρίσκουμε πολλά καλάθια στον αιφνιδιασμό. Γι’ αυτό, πιστεύω, έχουμε την καλύτερη επίθεση».

Για τη νοοτροπία των «Lunatics»: «Είναι κάτι σπάνιο στις μέρες μας, ειδικά στην Elite League, μπορώ να το πω και πρωτόγνωρο. Είναι κάτι που αναδεικνύει το ελληνικό μπάσκετ και δείχνει τι μπορεί να κάνει μία ομάδα χωρίς τη βοήθεια του ξένου. Ακόμα, οι Έλληνες μπορούν να σταθούν αντάξια, αυτό θέλει να δείξει ο κόουτς Μάνταλος».

Για τον ρόλο του στη ΝΕΜ: «Ήταν θέμα προσαρμογής, η αρχή. Στο πρώτο ματς ήμουν άυπνος και με λίγες ώρες εκεί. Είχα έναν μικροτραυματισμό, έπεσαν όλα μαζί. Μπήκα στη συνέχεια στο κλίμα, με εμπιστεύτηκε ο κόουτς και έπαιξα όσο καλύτερα γινόταν. Πήρα αυτά που έπρεπε να πάρω μέσα από το παιχνίδι της ομάδας. Στα Μέγαρα παίζω κυρίως στο “5”, θεωρητικά παίζουμε small-ball. Σαν να μην υπάρχει θέση, το ότι το παιχνίδι είναι υψηλής έντασης και κίνησης με βοηθάει πολύ».