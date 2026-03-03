Από τον Ηρακλή στην Σαραγόσα ο Ράιτ-Φόρμαν

Στην Ισπανία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν. Ο Αμερικανός γκαρντ που αποχώρησε από τον Ηρακλή πρόσφατα θα αγωνίζεται πλέον με τα χρώματα της Σαραγόσα κάτω από τις οδηγίες του Χοάν Πλάθα.
Ο Ράιτ-Φόρμαν εντυπωσίασε με την παρουσία του στον Γηραιό στην Stoiximan GBL, μετρώντας 17.5 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ κατά μέσο όρο σε 17 παιχνίδια.
3⃣ 𝐖𝐑𝐈𝐆𝐇𝐓-𝐅𝐎𝐑𝐄𝐌𝐀𝐍— Casademont Zaragoza (@casademontBZ) March 3, 2026
Presentado como jugador de Casademont Zaragoza
🤝 Junto al CEO de @AzulejosMoncayo , Roland Garros pic.twitter.com/YdhISlLnnu