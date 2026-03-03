Από τον Ηρακλή στην Σαραγόσα ο Ράιτ-Φόρμαν

Ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν μετακόμισε από την Θεσσαλονίκη και τον Ηρακλή στην Ισπανία για λογαριασμό της Σαραγόσα

Στην Ισπανία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν. Ο Αμερικανός γκαρντ που αποχώρησε από τον Ηρακλή πρόσφατα θα αγωνίζεται πλέον με τα χρώματα της Σαραγόσα κάτω από τις οδηγίες του Χοάν Πλάθα.

Ο Ράιτ-Φόρμαν εντυπωσίασε με την παρουσία του στον Γηραιό στην Stoiximan GBL, μετρώντας 17.5 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ κατά μέσο όρο σε 17 παιχνίδια.