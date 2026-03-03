Μέθοδος Αλαφούζου 2.0

Μάλλον το λάθος πόστο στον Παναθηναϊκό κατέχει ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ και θα έπρεπε να προσλάβει πρόεδρο με τον ίδιο να αναλαμβάνει διαφορετικά καθήκοντα. Ο Γιάννης Αυλακιώτης λύνει το πρόβλημα των «πράσινων».

Είμαστε πολλοί οι Γιάννηδες. Φίλοι μου έχω ένα soft spot στο όνομά μας και συμπαθώ τον κάτοχό του αυτόματα. Ο Γιάννης Αλαφούζος δεν είναι εξαίρεση. Εδώ που τα λέμε κατέχει κι ένα πανελλήνιο ρεκόρ. Δεν πρέπει κανείς άνθρωπος να έχει πληρώσει τόσα λεφτά για να ακούει διαρκώς μπινελίκια. Για να αντέχει, κάποια καλή πρόθεση θα έχει.

Στις καλές προθέσεις, χαλί γίνομαι να με πατήσουν. Είπα λοιπόν να επέμβω να λύσω το πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Τόσα χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Μικρά μπάτζετ; Αποτυχία. Μεγάλα μπάτζετ; Αποτυχία. Τρελά μπάτζετ; Μεγαλύτερη αποτυχία. Παρκάρισμα; Αποτυχία. Ξεπαρκάρισμα; Μία απ’ τα ίδια. Φταίει το παρασκήνιο, οι ξεματιάστρες πιάνουν δουλειά, οι αλλαγές προπονητών. Ο καθένας το μακρύ και το κοντό του. Ώρα να επέμβω.

Ο Αλαφούζος δεν είναι για πρόεδρος. Ας μείνει ιδιοκτήτης όπως είναι. Βάλε έναν πρόεδρο χωρίς τη δική σου ευγένεια. Προσέλαβε κάποιον απ’ το εξωτερικό. Εσύ όμως Γιάννη, άλλαξε πόστο. Ανέλαβε επισήμως καθήκοντα τεχνικού διευθυντή. Ξαφνικά θα δούμε στο χορτάρι ομάδα που κεντάει και το ταμείο θα ξεχειλίζει από λεφτά.

Πριν μου πετάτε πέτρες όταν πηγαίνω στο περίπτερο για παγωτό, ακούστε με πρώτα. Διαβάστε με μάλλον, γιατί ακόμη δεν που έχουν δώσει podcast να με θαυμάζετε και να με ακούτε.

Όταν η Πανάθα είχε λιγότερα, έφερνε Μπούρμπο και Μπούι. Μετέπειτα πόνταρε το μικρό του μπάτζετ στον Φάουστο Τιένθα και τον Ούφε Μπεκ. Ανατρίχιασαν οι Παναθηναϊκοί, αλλά δεν σταματάω. Για να κλειδώσουν τον τίτλο, πήραν τον Τσόκαϊ και τον Κλάινχαϊσλερ-Γεγκερμάιστερ πως τον έλεγαν. Θα γίνω ιερόσυλος φτάνοντας και στην επιτομή των μεταγραφών, ήρθε και κοτζάμ αριστερό μπακ από την Bundesliga. Φίλιπ Μαξ. Τον έχασε πρόσφατα το «τριφύλλι» από κάποιο μεγαθήριο της Ιαπωνικής Premier League. Αυτός αριστερά με Βέμερ δεξιά κρίμα που δεν συνυπήρξαν.

Στα τόσα χρόνια του Αλαφούζου τις κορυφαίες κινήσεις που έχουν γίνει, ξέρετε ποιος τις έκανε; Ο Αλαφούζος. Αυτός που υποτίθεται δεν ξέρει ποδόσφαιρο. Μάλλον σας δουλεύει όλους και μέσα του κρύβεται ένας Γιόχαν Κρόιφ. Διοικητικά, φαντάζομαι με την μπάλα στα πόδια ο κυρ Γιάννης δύσκολα θα χαρακτηριζόταν ο ιπτάμενος Σαντορινιός.

Πήγε μόνος του και έφερε τον Φώτη Ιωαννίδη απ’ τον Λεβαδειακό. Γέλαγαν οι Παναθηναϊκοί, τι να τον κάνουμε έχουμε Μακέντα-Καρλίτος. Μετά από κάποια χρόνια, πήγε μόνος του και τον ανανέωσε, αγοράζοντας και το ποσοστό μεταπώλησης από το καμάρι της Βοιωτίας. Πώληση και 25 ταμείο.

Ο Βαγιαννίδης από την ακαδημία έφυγε και πήγε Ίντερ. Δεν έκανε τίποτα εκεί. Πάει ο Γιάνναρος και τον φέρνει πίσω. Μόνος του κι αυτό. Παικτάρα ο Γιωργάκης. Τον κοιτούσαν σα χάνοι γιατί είχαν συνηθίσει κάτι Κουλιμπαλί και κάτι Γιόχανσον. Άλλα 15 εκατομμύρια ταμείο κι απ’ αυτόν.

Μην πάτε μακριά. Λίγους μήνες πριν. Που θα πάει ο Τετέι; Κλείνει Ολυμπιακό, ρελάνς ΑΕΚ, παραμονεύει ο ΠΑΟΚ. Ένα ωραίο πρωί πετάχτηκε σαν κόμπρα ο Αλ-Αφούζ, τον πήρε κι αυτόν. Για ποιον συζητάμε τώρα είπαμε; Τον Ανδρέα Τετέι. Τυχαίο κι αυτό διάολε;

Κανείς άλλος τεχνικός διευθυντής δεν έφερε τόσα λεφτά στην ΠΑΕ. Ούτε είχε επιτυχία διαπραγματευτική όπως ο MrΣΚΑΪ. Μην το πάω στο ποδοσφαιρικό, πόσα του χρωστά το ίδιο το ελληνικό ποδόσφαιρο για τους Έλληνες που πίστεψε και αναδείχθηκαν.

Ο Παπαδημητρίου που πληρώθηκε για τεχνικός διευθυντής απ’ τον πρόεδρο Αλαφούζο, δεν θα είχε καταφέρει ποτέ να ανανεώσει τον Ιωαννίδη. Παραλίγο να χάσει ελεύθερο τον Βαγιαννίδη. Έκρινε πως ο Τετέι δεν κάνει ούτε για τρίτος.

Συμπέρασμα: Γιάννη, άσε την προεδρία. Ανέλαβε τεχνικός διευθυντής και βλέπω να γράφεις και βιβλίο μια μέρα σαν τον Μόντσι κι εσύ. Best seller θα γίνει το «Μέθοδος Αλαφούζου 2.0».